İstanbul Modern'de 'çok sesli' söyleşiler

İstanbul Modern’in devam eden “Çok Sesli: Türkiye ’de Görsel Sanatlar ve Müzik” sergisi kapsamında Andanta dergisi yazarları ve Bülent Ortaçgil'in yanı sıra serginin sanatçılarından Erinç Seymen, Hale Tenger-Serdar Ateşer ve Merve Şendil gibi sanatçılar da yer alıyor.

“Çok Sesli” sergisi kapsamında yer alan, Türkiye’de üç yüz yıl boyunca görsel sanatlarda ve müzik alanındaki üretimlere odaklanan Repertuar adlı araştırma çalışmasını Andante dergisi yazarları “Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Türkiye’de Senfoni Orkestrasının Gelişimi” başlıklı söyleşide yorumlayacak. Türkiye’deki klasik müzik üzerine ayda bir yayınlanan Andante dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali’nin moderatörlüğünü yapacağı etkinlik, 23 Ekim Perşembe saat 18.30’da “Çok Sesli” sergisi girişinde yer alan Repertuar alanında gerçekleşecek.

“Çok Sesli” sergisi sanatçılarından Erinç Seymen, 30 Ekim Perşembe saat 18.30’da kişisel arşivinden seçtiği elektronik müzik, halk müzikleri, klasik müzik ve caz gibi çeşitli türlere ait örnekleri üst üste bindirerek ürettiği bir dinleti sunacak. Sanatçı Hale Tenger ve müzisyen Serdar Ateşer, 6 Kasım Perşembe saat 18.30’da ortak çalışmalarından örneklerle kültür kuramcısı Nermin Saybaşılı ile imge, müzik ve ses üzerine söyleşecek.

Bülent Ortaçgil, Repertuar adlı araştırma çalışmasında yer alan Çekirdek Sanatevi’nin kuruluşunu, pratiklerini, meydana getirdiği işbirliklerini, dinleti kayıtlarının arşivsel niteliği ve mekânın kapanış nedenlerini Murat Meriç’in moderatörlüğünde 13 Kasım Perşembe saat 18.30’daki söyleşiyle anlatacak. “Çok Sesli” sergisi sanatçılarından Merve Şendil ve sergideki yerleştirmesi Underscene Project açık arşivinde kayıtları yer alan sürpriz müzisyenler, 27 Kasım Perşembe günü saat 15-30-18.30 arasında İstanbul Modern’de müze ziyaretçileriyle buluşacak.

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