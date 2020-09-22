İstanbul Modern, haftanın iki günü ücretsiz ziyaret edilebilecek

Borsa İstanbul, toplumsal gelişimin bir parçası olan sanatı ulaşılabilir kılmak amacıyla İstanbul Modern’in "Sizin Perşembeniz" ve "Genç Salı" projelerine destek oldu. Sponsorluk kapsamında müze, perşembe günleri saat 11.00-17.00 saatleri arasında herkese, salı günleri ise 14.00-17.00 saatlerinde 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olacak.

Ziyaretçiler, aynı zamanda İstanbul Modern’deki tüm sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabilecek.

"Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri", sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor. "Genç Salı Etkinlikleri" kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.