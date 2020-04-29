İstanbul Modern’den çevrimiçi sanatçı filmleri sergisi

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını bu yıl Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevrimiçi (online) bir sergi olarak gerçekleştirecek. 13. yılında olan program bu sene “lisan” konusuna odaklanıyor.

Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin oluşturduğu Artists’ Film International 2020 çevrimiçi sergisinde sekiz film gösteriliyor. Bu kapsamda sergide yer alan sanatçılar: Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ní Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç).

Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.

2020'nin konuğu Ergin Çavuşoğlu

Programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Ergin Çavuşoğlu katılacak. Çavuşoğlu’nun “Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç” adlı videosu 2020 yılı içinde hem İstanbul Modern’in internet sitesinde hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

Çevrimiçi söyleşi 30 Nisan'da

Sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci programın 2020 konuğu Ergin Çavuşoğlu ile 30 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştirecek. Soru-cevap oturumunun da olacağı çevrimiçi söyleşi 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Söyleşi kaydı daha sonra İstanbul Modern’in YouTube kanalına yüklenecek.

8 sanatçı filmi

İstanbul Modern internet sitesi üzerinden izlenebilecek programda yer alacak filmler:

Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç (Ergin Çavuşoğlu), Jiéjiè (Büyüleşme) (Yu Guo), Yazıtlar (Bir Burada Şimdi) (Ailbhe Ní Bhriain), Saat Yönünün Tersine Anlatı (6 takımyıldız) (Francesco Pedraglio), Zaman Yolculuğu için Şifreler (Raqs Media Collective), Mabogo Dinku (Lerato Shadi), Junkanoo Sohbeti (Rhea Storr) ve Senin Resimlerim (Lisa Tan) 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında izlenebilir.

20 sanat kurumundan ortaklık

Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International, farklı coğrafyalardan 20 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca ve Senem Gökçe Oğultekin’in videolarıyla katılmıştı.

Artists’ Film International 2020 Program Ortakları

Ballroom Marfa, Marfa, Teksas, ABD

Belgrade Cultural Centre, Belgrad, Sırbistan

Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç

CAC / Vilnius, Litvanya

CCAA / Centre for Contemporary Arts Afghanistan, Kabil, Afganistan

Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda

Fundación PROA, Buenos Aires, Arjantin

GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya

Hammer Museum, Los Angeles, ABD

Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti

KWM artcenter, Pekin, Çin

Mohammad veMahera Abu Ghazaleh Vakfı, Amman, Ürdün

Moskova Modern Sanat Müzesi, Moskova, Rusya

n.b.k. / Neuer Berliner Kunstverein Video – Forum, Berlin, Almanya

Para Site, Hong Kong

Project 88, Mumbai, Hindistan

Tromsø Kunstforening, Tromsø, Norveç

Varşova Modern Sanat Müzesi, Varşova, Polonya

Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık