İstanbul moda haftasında Gökhan Türkmen de podyuma çıktı

Bu sene 10\'uncusu düzenlenen Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası, Zorlu Center\'da bulunan Performans Sanatları Merkezi\'nde gerçekleştirildi.

Tarzım Cepte kanalı ve Alem Dergisi\'nin iş birliğiyle yapılan organizasyonda Emre Erdemoğlu\'nun sunumları izleyicilerle buluştu. Defilede ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen de podyuma çıkan isimler arasında yer aldı. Türkmen ve kreasyonun sahibi Emre Erdemoğlu defile sonunda mankenlerle podyumda yürüdü.

\"KANALDA SAĞLIK, GÜZELLİK, MAKYAJ, DETOKS, ÜNLÜLERLE SOHBETLER GİBİ BİRÇOK İÇERİK VAR\"

BİP uygulamasının içerisindeki Tarzım Cepte kanalının sunucusu Çağla Gürsoy da defilenin ardından kanal ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Gürsoy\'un yaptığı açıklamalarda, \"Şu anda 10\'uncu yılını kutladığımız Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası içerisindeyiz. Alem Dergisi\'yle birlikte resmi katılımcılardan biriyiz. Tasarımcılarla özel röportajlar yapıyorum, backstagelerine giriyorum, defileleri izliyorum. İnsanların daha çok basından televizyondan magazinden takip edip ulaşamadığı detayları Tarzım Cepte kanalında yayınlıyoruz. Bu yayın organını bir kadın portalı olarak düşünebiliriz ama daha çok bir yaşam kanalı. Çünkü; sağlık, güzellik, makyaj, detoks, ünlüler sohbetler gibi birçok içerik var burada. Çok keyifli haftada 2-3 kere yaşamla alakalı, günlük hayatınızda karşınıza çıkacak, sağlık, güzellik, makyaj, moda bizim kanalımızda yer alıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çağla Gürsoy\'un açıklamaları

-Defileden görüntüler

-Katılımcılardan detaylar

İSTANBUL, (DHA)