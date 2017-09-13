T24 LogoT24 Logo
Magazin

İstanbul moda haftasında Gökhan Türkmen de podyuma çıktı

Bu sene 10'uncusu düzenlenen Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası, Zorlu Center'da bulunan Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi

13 Eylül 2017 22:02

Bu sene 10\'uncusu düzenlenen Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası, Zorlu Center\'da bulunan Performans Sanatları Merkezi\'nde gerçekleştirildi.
Tarzım Cepte kanalı ve Alem Dergisi\'nin iş birliğiyle yapılan organizasyonda Emre Erdemoğlu\'nun sunumları izleyicilerle buluştu. Defilede ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen de podyuma çıkan isimler arasında yer aldı. Türkmen ve kreasyonun sahibi Emre Erdemoğlu defile sonunda mankenlerle podyumda yürüdü.
\"KANALDA SAĞLIK, GÜZELLİK, MAKYAJ, DETOKS, ÜNLÜLERLE SOHBETLER GİBİ BİRÇOK İÇERİK VAR\"
BİP uygulamasının içerisindeki Tarzım Cepte kanalının sunucusu Çağla Gürsoy da defilenin ardından kanal ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Gürsoy\'un yaptığı açıklamalarda, \"Şu anda 10\'uncu yılını kutladığımız Mercedes Benz İstanbul Moda Haftası içerisindeyiz. Alem Dergisi\'yle birlikte resmi katılımcılardan biriyiz. Tasarımcılarla özel röportajlar yapıyorum, backstagelerine giriyorum, defileleri izliyorum. İnsanların daha çok basından televizyondan magazinden takip edip ulaşamadığı detayları Tarzım Cepte kanalında yayınlıyoruz. Bu yayın organını bir kadın portalı olarak düşünebiliriz ama daha çok bir yaşam kanalı. Çünkü; sağlık, güzellik, makyaj, detoks, ünlüler sohbetler gibi birçok içerik var burada.  Çok keyifli haftada 2-3 kere yaşamla alakalı, günlük hayatınızda karşınıza çıkacak, sağlık, güzellik, makyaj, moda bizim kanalımızda yer alıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çağla Gürsoy\'un açıklamaları
-Defileden görüntüler
-Katılımcılardan detaylar

İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BuMercedes BenzModa Haftası Zorlu Center Performans Sanatları MerkeziTarzım CepteAlem DergisiEmre ErdemoğluDefiledeGökhan TürkmenTürkmenSAĞLIK GÜZELLİK MAKYAJ DETOKSSOHBETLER GİBİ BİRÇOKVAR" BİPGürsoyModa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24