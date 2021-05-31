İstanbul Milletvekili Şık: TİP olarak, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kuruyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube'ta yayınladığı videolardaki iddialarını araştırmak üzere bir bağımsız komisyon kuracaklarını açıkladı.

Şık, Medyascope kanalında katıldığı programda komisyonda, gazeteciler ve hukukçuların olduğunu belirtti.

Şık, Meclis'te iddiaları araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, "Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var. Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız" dedi.