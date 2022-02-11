İstanbul merkezli 6 ilde ‘FETÖ’ operasyonu; 20 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde ‘FETÖ’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bylock uygulamasını kullandığı tespit edilen ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında itirafçı beyanı bulunan 17'si İstanbul'da, diğerleri Ankara, Manisa, Samsun, Giresun, Kahramanmaraş'ta olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)