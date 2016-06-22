İMÇ'nin 'Kuşlar'ı Sabancı Müzesi'ne konuk geliyor

Türkiye’deki heykel sanatının önemli isimlerinden Kuzgun Acar’ın, 1967 yılında İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’na yerleştirilerek mekanın simgesi haline gelen 'Kuşlar - Soyut Kompozisyon' isimli eseri, 24 Haziran 2016 tarihinden itibaren S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sanatatak'ın haberine göre; zaman içinde gördüğü doğal tahribat sebebiyle 2013 yılında Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından izinle yerinden çıkarılıp restorasyon amacıyla korumaya alınan eser, 3 yıllık bir restorasyon çalışması sonrası ilk kez bir müze ortamında sergilenecek. İstanbul’da modern mimarinin öncü yapılarından olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın (İMÇ) maddi katkıları ve Fatih Belediyesi’nin lojistik desteğiyle Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü tarafından restore edilen eser, daha sonra İMÇ’deki asıl yerine yerleştirilecek.

İnşa edildiği 1967-68’den itibaren sanatın kamusal alanda, ticari bir yapı çerçevesinde varlık göstermesi konusunda özel ve öncü bir nitelik taşıyan İMÇ’nin cephesinde sergilenmek üzere üretilen 'Kuşlar – Soyut Kompozisyon' eseri, Kuzgun Acar’ın ölümünün 40. yılında Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek bu özel projeyle sergilenecek.

Heykel sanatının kitlelerle iletişim kurmasını sağlayan önemli açılımlardan biri olan eserin Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenmesi kapsamında 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 14:30’da SSM’de Prof. Ali Teoman Germaner (Aloş), Doğan Tekeli, Metin Deniz, Murat Ural ve Dr. Nazan Ölçer’in katılımıyla da bir konferans gerçekleştirilecek.