İstanbul Live farkıyla Cem Adrian

Sonbaharda yeni albümü “Siyah Bir Veda Öpücüğü”nü yayınlamaya hazırlanan Cem Adrian; 28 Nisan 2012, Cumartesi akşamı Istanbul Live sahnesinde hayranlarıyla buluşacak

Sesi ve müziğiyle, çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian; “Emir” adlı albümüyle başlayıp “Kayıp Çocuk Masalları”yla devam eden hikâyesinin son albümü olan “Siyah Bir Veda Öpücüğü”nü sevenlerinin beğenisine sunmadan önce, albümün ilk parçasını dinleyicilerle paylaştı. “Sen Yağmurları Sevdiğinde” isimli şarkıya Cem Adrian, Hümeyra Uçan ve Erkan Tatoğlu tarafından çekilip hazırlanan klip Mart ayı başında izleyicilerle paylaşılırken, aynı zamanda şarkı da dijital platformlardan satışa sunuldu.

Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında sayısız konser veren Cem Adrian; yoğun ilgi gören konserlerinde “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım”, “Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti”, “Essentials / Seçkiler”, “Emir” ve beşinci albümü “Kayıp Çocuk Masalları”ndan şarkıları seslendiriyor.

İstiklal Caddesi Ağa Camii’nin sokağında bulunan Istanbul Live’da, gerçekleşecek konserlerin kapı açılış saati 21:00. fiyatı 25 TL olan Konser biletleri Biletix’ten ve Istanbul Live’dan temin edilebilir.