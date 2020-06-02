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Medya

İstanbul Life dergisi tarihinde ilk kez dijital ve ücretsiz olarak yayında

190 sayfalık Haziran sayısında yazanlar arasında İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Talat Parman, Müge İplikçi, Tayfun Atay, Ayça Şen, Tanıl Bora, Zeynep Miraç, Cüneyt Özdemir ve Mirgün Cabas da var

02 Haziran 2020 16:30

T24 Haber Merkezi

1996 yılında yayın hayatına başlayan İstanbul Life dergisi, yeni tip koronavirüs salgını için uygulanan kısıtlamaların yarattığı dağıtım sorunları nedeniyle ilk kez dijital olarak hazırlandı. 190 sayfa olarak hazırlanan derginin Haziran sayısı dijital ortamda ücretsiz olarak okurlara açıldı.

İstanbul Life dergisi Yayın Direktörü Çınar Oskay’ın ‘Yaz Düşleri’ adı altında özel dosyalarla hazırlanan Haziran sayısına yazdığı "Hayatımın en güzel yazıymış, bilmiyordum" başlıklı editoryal yazısı, “Bu ülke bütün sene insanın canına okur. Sonra yaz gelir ve sanki tüm bunları yapan kendisi değilmiş gibi bambaşka bir yere dönüşür” ifadesiyle başlıyor.

Haziran sayısını derginin internetteki istanbullife.com.tr adresini tıklayarak okuyabilirsiniz.

İstanbul Life’ın 190 sayfalık ‘Yaz Düşleri’ sayısında yazan  bazı isimler ise şöyle: Ahmet Ümit, İlber Ortaylı, Tanıl Bora, Tayfun Atay, Talat Parman, Müge İplikçi, Murat Yalçın, Ethem Baran, Cüneyt Özdemir, Mirgün Cabas, Zeynep Miraç, Ç. Begüm Soydemir, Mehmet İren, Zeynep Üner, Yenal Bilgici, Hasan Bülent Kahraman, Elçin Yahşi, Ayça Şen, Ceren Şehirlioğlu, Koray Gürtaş.

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