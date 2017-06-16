İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası programı açıklandı

19-25 Haziran tarihleri arasında Taksim ve çevresindeki çeşitli mekânlarda düzenlenecek LGBTİ+ Onur Haftası tam programı yayınlandı.

25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın tam programı açıklandı. “Aramızda ne var?” diye soran Onur Haftası’nda panel, forum, atölye, tiyatro gösterisi gibi pek çok ücretsiz etkinlik düzenlenecek.

Kaos GL’de yer alan habere göre, Gönüllüler tarafından düzenlenen ve tüm katılımcıların dayanışmasıyla gerçekleşen 25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri bu yıl “Aramızda Ne Var?” temasıyla 19-25 Haziran tarihleri arasında Taksim ve çevresindeki çeşitli mekânlarda düzenlenecek. Hafta, 25 Haziran’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’yle son bulacak.

"Aramızda ne var?"

Haftanın temasına ilişkin çağrı metni şöyle:

“Türk Dil Kurumu, “İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık” olarak tanımlıyor “ara” kelimesini. Peki “ara” sadece ayırır mı iki şeyi, birleştirdiği yerler de yok mudur mesela? İnatla tutunduğumuz aşklarımız, ellerimiz, dokunuşumuz ve birbirimize duyduğumuz arzu var mesela aramızda. Aramızdaki tüm bu kötü, umutsuz görünen şeylere rağmen paylaşmaktan, dayanışmaktan, bir arada olmaktan aldığımız güç var. Bizi incitmek için söylenen kelimelere sahip çıkan cesaretimiz, yılmadığımızın en büyük kanıtı; kentin en ücra sokaklarında yankılanan kahkahamız ve neşemiz var. Farklı biçimlerde, farklı görünümlerde, farklı tatlarda, uzun, kısa, şişman, zayıf, güzel, çirkin, bazen tanımlayamadığımız, bazen de hiçbir tanımlamaya sığmayan, nefes alan, orgazm olan, yürüyen, yaşayan, var olan bedenlerimiz var. Bir “ara”dalığımız var, aynı “ara”yı paylaşmamız var.”

“O aynı “ara”da benzer baskılara uğramışlığımız da var. Önce derneklerimizi kapatmaya çalışan, son iki yıldır da yürüyüşümüze saldıran, bir araya gelmemizi istemeyen devlet var. Adaletle aramızda Hande Kader’in ve Ahmet Yıldız’ın katillerini yakalamayan cinsiyetçi, eril hukuk var. Emeğimiz ile aramızda ‘’genel ahlak yasası’’, patronlar ve pezevenkler var. Kent ile aramızda bizi gettolara hapseden, kenti şekillendiren bir iktidar; evlerimizi mahallelerimizi elimizden alan kentsel dönüşüm; sokaklar ile aramızda, yürüyüşlerimize saldırı çağrısı yapan, devletin ve adil olmayan hukukun açıkça desteklediği paramiliter gruplar var.”

“Bunların da ötesinde tüm toplumu tahammülsüzlüğe, kendisi gibi olmayanı kabul etmemeye sürükleyen büyük bir kutuplaşma var. Bu kültür artık öyle köklü, öyle güçlü, öyle yerleşik ki, kendi dayanışma ağlarımıza da sızıyor, mücadele alanlarımıza etki ediyor. Aramızda, bizi böyle bölecek, uzaklaştıracak, öfkelendirecek ne var?”

“Bir arada durmanın her zamankinden daha hayati olduğu bu dönemde, bizi bölen ve bizi birleştiren şeyleri konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Gördüğümüz tüm baskılara rağmen 25 yıldır burada, bu sokaklarda, bu ülkede, bu toplumda var olmamızı sağlayan, aramızda çok güzel şeyler var. İçinde bulunduğumuz umutsuzluğa, sürüklendiğimiz atalet haline direnmek için birbirimize tutunmayı öneriyoruz.”

Programın tam haline ulaşmak için tıklayınız.