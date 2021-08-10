İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim ve Mütevelliler Kurullarında değişiklik

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Mütevelliler Kurulu’nun 4 Ağustos 2021 tarihli toplantısında, uzun yıllardır Yönetim Kurulu’nda görev yapan altı üyenin, önümüzdeki dönemde vakfın yönetimindeki sorumluluklarını Mütevelliler Kurulu’nda sürdürmelerine karar verildi. Aynı toplantıda, İKSV Yönetim Kurulu’na katılacak beş yeni üye de belirlendi.

Alınan karar doğrultusunda Nuri Çolakoğlu, Tayfun İndirkaş, Prof. Yekta Kara, Tuncay Özilhan, Ethem Sancak ve aynı zamanda vakfın Mütevelliler Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Münir Ekonomi, bundan sonra İKSV’ye desteklerini vakfın mütevellileri olarak sürdürecek.

İKSV Yönetim Kurulu’nun yeni üyeleri, Medeni Hukuk öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Akünal, Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Palo Alto Networks Küresel Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Zeynep İnanoğlu Özdemir, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve McKinsey & Company Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Özgür Tanrıkulu oldu.

İKSV Yönetim Kurulu, vakfın kurucu sponsoru olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı başkanlığında çalışmalarına devam edecek. Bülent Eczacıbaşı, 2010 yılından bu yana İKSV Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstleniyor.

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık’ın başkan yardımcılığını yürüttüğü kurulda, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ile İstanbul Bienali 2007-2026 sponsoru Koç Holding’in Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl da yer alıyor.

Yeni değişikliklerle, ekibinin %64’ü ve üst yönetiminin %78’i kadınlardan oluşan İKSV’nin yönetim kurulundaki kadınların oranı da %45’e yükseldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Yönetim Kurulu 2021

Bülent Eczacıbaşı, Başkan

Ahmet Kocabıyık, Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Teoman Akünal, Üye

Ebru Dildar Edin, Üye

Oya Eczacıbaşı, Üye

Zeynep İnanoğlu Özdemir, Üye

Mehmet Keteloğlu, Üye

Özgür Tanrıkulu, Üye

Oya Ünlü Kızıl, Üye