-İstanbul kültür sanat İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Fransa'nın son dönemdeki en popüler müzisyenlerinden ZAZ, Akbank Caz Festivali kapsamında, 22 Ekim Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verecek. Edith Piaf'ı hatırlatan buğulu karakteristik sesi ve sıra dışı duruşuyla ''En Beğenilen Fransız Şarkıcı'' unvanının sahibi genç müzisyen, 1980 yılında Fransa'da doğdu. Beş yaşından itibaren, müzik teorisi, keman ve koro şarkıcılığı dersleri alan ve gerçek adı Isabelle Geffroy olan ZAZ, ''Fifty Fingers'' isimli blues grubuyla sahne hayatına ilk adımı attı. Sokak şarkıcılığı yapan ZAZ, Paris sokaklarında gerçekleştirdiği konserlerin sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılması sayesinde keşfedildi. 2009'da gerçekleştirilen ''Generation Reservoir'' isimli yarışmada birincilik kazanan genç şarkıcı, 2010 tarihli çıkış albümü ''ZAZ'' ile zirveye yükseldi. Dünyanın en iyi caz vokallerinden biri olarak gösterilen Mark Murphy, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında, yarın ve Cumartesi günü İstanbul Jazz Center'da konser verecek. Kariyeri boyunca 40'ın üzerinde albüme imza atan ve 6 kez Grammy'e aday gösterilen Murphy'ye, konserde; piyanoda George Mesterhazy, basta Kağan Yıldız ve davulda Cengiz Baysal eşlik edecek. Türkiye'nin en önemli ve köklü grubu olan MFÖ, yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Unutulmaz şarkıları ile gönüllerde taht kuran İlhan Şeşen, 22 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu Bistro Hayal Kahvesi'nde düzenlenen ''Solo Performans Geceleri'' kapsamında sevenleriyle buluşacak. -Sahne sanatları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin aynı ismi taşıyan televizyon programlarından uyarladıkları ''Benimle Oynar mısın?'' isimli tiyatro oyunu, 25 Ekim'de Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. Tiyatro Şenay, Neil Simon'un yazıp Özdemir Çiftçioğlu'nun yönettiği Aşk Kokusu oyununu, 21 Ekim'de Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneleyecek. Cemal Hünal, Onur Şenay ve Aslı Şahin'in rol aldığı oyun, devrimci iki erkeğin hayatlarına aniden dahil olan ve hayatı kurallarla çevrili bir kızın hikayesini ele alıyor. Tüm gösterilerini kapalı gişe oynayan usta komedyen Cem Yılmaz, ''CM101MMXI'' isimli stand-up gösterisiyle 24 Ekim'de, Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da sevenleriyle buluşacak. Ayşe Bayramoğlu'nun yazıp Tilbe Saran'ın yönettiği Düğün, 25 Ekim'de Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek. Güler Ökten, Zerrin Sümer, Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Evren Ercan, Serpil Göral, Eda Çatalçam ve Maria Akgüllü'nün rol aldığı oyunda, aile yadigarı bir köşkteki düğün hazırlığı esnasında mutfakta, gelin, gelinin annesi, anneannesi, en yakın arkadaşı, damadın annesi, damadın ablası, evin emektar yardımcısı ve düğün gecesi için ayarlanmış bir yardımcı kız yer alır. Herkes, az sonra başlaması planlanan düğün için hummalı bir hazırlık içindeyken, iki ailenin de sırlarının duyulmaya başlandığı mutfak, yıllardır görülmemiş hesapların açıldığı bir mekana dönüşür. Anne ve kız, anneanne ve anne, damadın annesi ve ablası kendi hikayelerini anlattıkça, birbirleriyle, ama aslında kendileriyle, ''kim oldukları'' gerçeğiyle yüzleşirler.