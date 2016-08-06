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Kültür-Sanat

İstanbul Kitap Fuarı'nın 2016 teması 'Felsefe ve İnsan'

Bu yıl 35. yaşını kutlayan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın 12-20 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor

06 Ağustos 2016 00:23

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene 35. yaşını kutluyor. 12-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan fuarın temasının ‘Felsefe ve İnsa’ olacağı açıklandı.

ArtfulLiving'in haberine göre, dokuz gün sürecek fuara yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor. Fuar süresince çocuklar için atölyeler, yazarların katılımıyla söyleşiler, yüzlerce imza günü düzenlenecek.

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ‘Onur Yazarı’ filozof-akademisyen Sayın Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olacak. Fuarda Kuçuradi’nin yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli paneller ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

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