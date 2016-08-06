İstanbul Kitap Fuarı'nın 2016 teması 'Felsefe ve İnsan'

TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene 35. yaşını kutluyor. 12-20 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan fuarın temasının ‘Felsefe ve İnsa’ olacağı açıklandı.

ArtfulLiving'in haberine göre, dokuz gün sürecek fuara yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması bekleniyor. Fuar süresince çocuklar için atölyeler, yazarların katılımıyla söyleşiler, yüzlerce imza günü düzenlenecek.

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ‘Onur Yazarı’ filozof-akademisyen Sayın Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olacak. Fuarda Kuçuradi’nin yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli paneller ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.