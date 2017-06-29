İstanbul kedileri dünya turunda

Genç yönetmen Ceyda Torun’un çektiği İstanbul kedileriyle ilgili belgesel film, şimdiden yurt dışında büyük yankı uyandırıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından, İngiltere’de gösterime girecek.

Euronews'ta yer alan habere göre, filme gösterilen ilgiden oldukça mutlu olan genç yönetmen Ceyda Torun “Ben filmin gördüğü ilgiden çok memnunum, biz umuyoruz ve inanıyoruz ki, dünyada kedi severler bu filmi destekleyecek. Elbette film nasıl bir başarı yakalayacak bilmek zor. Ne tür film yaparsanız yapın bir şekilde büyük kumar oynuyorsunuz. Bu filmin sinema salanlarında büyük ekranda oynamasını umut ediyoruz.” diye konuştu.

Ceyda Torun’un belgesel filminin baş rollerinde İstanbul’un renkli sokaklarının sıcak sakinleri olan kediler yer alıyor.

Bu filmde farklı karakter ve özelliklere sahip 7 kedinin günlük yaşamı, renkli görüntülerle birlikte seyirciyle buluşuyor

Filmin diğer bir özelliği ise İstanbul’un en işlek yerlerinden alınan birbirinden ilginç doğal görüntüler.

Yönetmen uzun bir çalışmanın ardından kedilerle ilgili 180 saatlik bir görüntü toparlamış. Bu renkli görüntüleri 79 dakikaya indirebilmek için de oldukça zorlanmış.

İlk defa 2016 İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında seyircilerle buluşan belgeseli çekerken genç yönetmen kedilere hiçbir müdahalede bulunmamış, onları doğal halleriyle ekrana yansıtmayı tercih etmiş.

Kediler elbette ki İstanbul’un vazgeçilmez bir parçası. Sokaklarda gezen, güneş alan bir yer bulup uyuyan, yemeğimizden bir parça almak için masa kenarlarında gözlerini bizlere diken bu zarif yaratıklar olmazsa, İstanbul’un önemli bir dokusunu kaybedeceği de bir gerçek.