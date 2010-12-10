-İSTANBUL KARA HAZIRLIKLI İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm tedbirleri aldığı, son model karla mücadele araçları ve erken uyarı sistemleri kullanacağı belirtilirken, halen olumsuz hava koşulları ile mücadele için 772 araç ve iş makinesi ile 3 bin 343 personelin hazır halde bekletildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 kış sezonu olumsuz hava koşullarıyla mücadele planları gözden geçirildi. Kış aylarında şehir hayatının normal seyrinin devamı amacıyla kötü hava koşullarıyla, kar-buzlanma ve göllenme ile mücadele çalışmalarını değerlendirme, planlama koordinasyon toplantısı AKOM'da yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, daire başkanları, İSKİ, BEDAŞ, İBB'nin şirket temsilcileri, ilgili müdürler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda olumsuz hava koşullarıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde 43 adeti birinci öncelikli olmak üzere 255 güzergahta toplam 2 bin 833 kilometre uzunluğundaki yol ağı ve meydanlardaki çalışma programı değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlar gereği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü depolarında 154 bin 82 ton tuz bulunmasına rağmen hava şartlarının beklenenden daha zorlu geçmesi ihtimaline karşı 60 bin ton tuz siparişi daha yapıldı. İlçe belediyelerine de ihtiyaçları durumunda tuz takviyesi yapılacak. 82 ayrı noktada 1800 ton solüsyon hazır bekletiliyor. İhtiyaç halinde Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tesislerinde üretim yapılacak. Her bölgenin öncelikli güzergahları belirlenerek, istasyonlar oluşturularak, yağış öncesi ve yağış anında ana arterler, katılım noktaları, kavşaklar ve E-5 karayoluna müdahale edilecek şekilde hazırlıklar tamamlandı. Ana arterlerin dışında, meydanlar, üst ve alt geçitler, vapur iskeleleri, otobüs durakları, hastane giriş çıkışları, üniversiteler ve okulların giriş çıkışları için de karla mücadele ekipleri oluşturuldu. Toplantıda, olumsuz hava koşullarıyla ilgili çalışmalar kapsamında İstanbul 9 bölgeye ayrıldı. -SON MODEL KARLA MÜCADELE ARAÇLARI- Hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte 772 araç ve iş makinesi, 3 bin 343 personel ile mücadele edilecek. İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, son model karla mücadele araçları ve erken uyarı sistemleri kullanacak. Araçların, belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. 255 müdahale güzergahında yapılacak çalışmalarda buzlanma, 3 saat önceden tespit edilecek ve ekipler bilgilendirilecek. İlk bilgilendirmeden sonra 45 dakika içerisinde ekipler sevk ve idare edilecek. Zaman kaybı ve gereksiz malzeme kullanımı engellenecek. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meydanlar ve yaya geçitlerinde görev alacak. İETT, metrobüs yolunda karla mücadele çalışmaları yapacak. Kritik kavşaklarda 21 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. Hastaneler, üniversiteler, duraklar ve alt- üst geçitler için özel kar kürüme ekipleri oluşturuldu. Hava şartlarının hayati riski olan eksi 4 dereceye düşmesi durumunda, sokakta yaşayan vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambulanslar ile toplanarak bakımları yapılacak, spor salonlarında veya otellerde misafir edilecekler. -ÇATI UÇTU- Bu arada, dün gece başlayan şiddetli yağışla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına, Fatih, Hızır Çavuş Mahallesi Köprübaşı Sokak'ta bulunan bir binanın çatısını uçurdu. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokak sakinleri büyük panik yaşadı. Eyüp İslambey Caddesi Arğaç Sokak'ta etkin rüzgar nedeniyle devrilen ağaç da park halindeki otomobillerde küçük çaplı maddi hasarlara neden oldu. Devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kesilerek kaldırıldı.