İstanbul kahve festivali için geri sayım

Kahve severleri bir araya getiren İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek.

İstanbul Coffee Festival, iki yıl aradan sonra kahve severleri yeniden Küçükçiftlik Park'ta bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve etrafında markaları ve katılımcıları 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta bir araya getirecek.

Panellerden atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyim ve kahve sektörünün en cool yarışması Aeropress 2021, Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’i içerisinde gerçekleşecek.

NTV'de yer alan habere göre; kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak.

Bu yıl davetliler kahvenin yanında müziğe de doyacak. Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerin vereceği her seans 4 konser, toplamda ise 32 konser düzenlenecek.

Alper Sesli; “Festivalde bu yıl, tüm hijyen, sosyal mesafe, maske, aşı-PCR testi kontrollerini çok sıkı bir kontrol mekanizmasıyla gerçekleştireceğiz. Bu yıl pandemi nedeniyle kapasitemizi ciddi bir oranda düşürdük ve bilet satışlarımızı sınırlandırdık" dedi.