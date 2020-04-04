İBB: Koronavirüs vakaları sonrası İstanbul'da hafta içi dışarı çıkma oranı yüzde 16'ya indi

İstanbul İstatistik Ofisi, İBB Ulaşım Ana Planı verisinde yola çıkarak 947 dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet verilerini kullanarak tahmin modellemesi yaptı.

Yapılan modellemeye göre, mart ayında Koronavirüs vakalarından önce (2-6 Mart) İstanbul'da yaşayanların hafta içi günde ortalama yüzde 75.1’inin dışarıya çıktığı, Koronavirüs vakalarından sonra ise (23-27 Mart) bu oranın ortalama yüzde 16,1’e düştüğü belirlendi.

Koronavirüs vakalarının açıklamasının ardından dışarı çıkan yüzde 16,1'lik kesimin yüzde 54'ü otomobil, yüzde 20'si toplu taşımayı tercih etti. Yüzde 26 oranında da yaya hareketliliğinin olduğu tahmin edildi.

Vakalardan önce İstanbulluların yüzde 15,2’si dışarıya özel araçları ile çıkarken, vakalardan sonra yüzde 54’ünün özel araç tercih ettiği gözlendi.