Ülke ülke, gün gün Koronavirüs vakaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından, yeni kurdukları departman olan İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan tüm dünyada Koronavirüs vaka sayısındaki artışı ülke ülke ve gün gün gösteren bir video grafiği paylaştı.

İBB'nin yeni kurulan departmanlarından İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan video grafikte, şu ana kadar dünyada Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerin ilk günden bu güne kadar vaka sayısındaki artış yer alıyor.

Ongun grafiği paylaşımında, "Koronavirüs Hastalığı'nın en fazla görüldüğü 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayılarını ilk günden itibaren gösteren zaman tüneli" sözüyle yorumladı.