İstanbul İstatistik Ofisi: Koronavirüs salgını nedeniyle Şehir Tiyatroları'na giden seyirci sayısı geçen yıla göre düştü

Şehir Tiyatrolarında gerçekleştirilen oyunların %67'si yetişkin, %27'si çocuk oyunu ve %6'sı müzikalden oluştu. 2020 Eylül verilerine göre Şehir Tiyatrolarında sergilenen yetişkin oyunlarında aylık ortalama seans sayısı 49 iken 2019'da ortalama 107 seans gösterildi. Çocuk oyunlarında 2019'da ortalama 36 seans gösterilirken 2020 yılında aylık ortalama 23 seans gösterildi. Sergilenen oyunların %61'i yerli, %39'u yabancı oyunlardan oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Koronavirüs salgını nedeniyle Şehir Tiyatroları'na giden seyircisi sayısı 2019'a göre yarıdan fazla düştü.

İBB'ye ait 12 tiyatro sahnesinde 2019'da çocuk ve gençlere özel etkinliklerle 10 bin çocuk, 17 bin genç izleyiciye ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8'i Avrupa yakasında bulunmak üzere 12 tiyatro sahnesi bulunuyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi 2019 yılında 42.229 izleyiciyle en çok izleyici ağırlayan tiyatro sahnesi oldu. İkinci sırada Kâğıthane Sadabad Sahnesi yer aldı. "Çocuk Şenlikleri" ve "Genç Günler" kapsamında 2019 yılında 10 bin çocuk, 17 bin genç izleyiciye ulaşıldı.

Covid -19 Döneminde Şehir Tiyatroları YouTube kanalında 11 yetişkin, 5 çocuk oyunu olmak üzere toplam 16 oyun canlı yayınladı.

Buna ek olarak mayıs ayından itibaren 24 Oyunculuk Atölyesi, 7 Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) Atölyesi, 4 Yazarlık Atölyesi olmak üzere toplam 35 atölye gerçekleşti. 4 "Sahnenin Gizli Kahramanları" videosu, 3 Çocuk Saati videosu ve 1 belgesel yayınlandı. Ek olarak 1 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Şehir Tiyatroları YouTube kanalı üzerinden toplam 31 "Masal Saati" etkinliği yayınlandı. Instagram hesabı üzerinden 4 adet canlı yayın yapıldı.

2020 Ağustos ayı verilerine göre 2019'da aylık ortalama 446 etkinlik gerçekleşirken Covid -19 sebebiyle 2020 yılında aylık ortalama 263'e geriledi.

İBB sorumluluğundaki bir kültür merkezine düşen kişi sayısı 467.548 kişiyken 2 yıl içerisinde inşaatı tamamlanacak 10 kültür merkeziyle kültür merkezine düşen kişi sayısı 337.673 olacaktır. Covid-19 sebebiyle alınan önlemler kapsamında sosyal medya aracılığıyla 17-31 Mart tarihleri arasında 92, Nisan ayı içerisinde 155, Mayıs ayı içerisinde 127, Haziran ayı içerisinde 107 ve Temmuz ayı içerisinde 91 adet etkinlik gerçekleşti.

Kütüphane sayısı arttı