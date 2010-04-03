İstanbul-İslamabad uçağında arıza

T24- Pakistan Havayolları’nın İstanbul-İslamabad seferini yapan yolcu uçağı, iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı’na teknik iniş yaptı.





Pakistan Hava Yolları’na ait uçak, dün akşam saat 23.00'da 30 yolcusu ile İstanbul-İslamabad seferini yapmak üzere havalandı. AP-BEU kuyruk tescilli PIA-762 sefer sayılı A-310 tipi uçağın pilotu kalkışından 15 dakika sonra iniş takımlarının kapanmaması üzerine kule ile bağlantı kurarak geri dönmek istediğini bildirdi. Saat 23.45'de Atatürk Havalimanı’na teknik iniş yapan uçak için, apronda ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletildi.