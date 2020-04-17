İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: 2 bin 279 işçide Koronavirüs tespit edildi

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), Koronavirüs salgını sürecinde sektörel bazda yaşananlara sorunlara ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 28 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 350 işçinin ise hastane ve ev karantinasında tutulduğu açıklandı.

bianet'in haberine göre raporu, İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz’in online toplantı üzerinden açıkladı. Ceviz, 2 bin 279 işçinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını tedavi altında olduğunu söyledi. Ceviz bir aylık sürede yaşanan sorunlar şöyle sıraladı:

Özellikle sağlık çalışanlarının ve hizmet sektörü temizlik işçilerinin ekipmanları yetersiz

112 çalışanlarının çalışma koşulları ağırlığı ve yaygın test eksikliği.

İşsizlik ve işten çıkarma sonucu sağlık güvencesinden mahrum olma

Gündelik işçi alımı

Telafi çalışması için borçlandırma

Yarı yarıya izin sistemi uygulama(1 aylık iznin yarısını işverenin yarısını işçisin karşılaması)

Sağlık sektöründe, medikal tekstil üretiminde, sanal alışveriş çalışanlarında, taşımacılık kargo bölümlerinde fazla mesai ve sabahlama çalışması

Yıllık izni olmayanların bir sonraki yıl içinde hak edeceği izinlerin peşin olarak kullandırılması

Evden yemek getirme sistemi (işçilere hijyen kontrolü sağlamayacağı söylenerek kendi yemeklerini evlerinden getirmeleri istenmesi)

Muğlak süresiz izin kullandırılması ve işçilere herhangi bir konuda bilgi verilmemesi

Çay molalarının yasaklanması

Sosyal mesafelenme ve evde kal çağırılarına rağmen çalışmak zorunda kalan işçiler, değersizlik hissi ve virüs bulaştırma duygusuyle çalışıyor.

10 sektör için açıklanan veriler şöyle:

1) Deri ve Tekstil: 460 işçi işten çıkarıldı

"200'e yakın fabrikadan edinilmiş bilgilerdir. Bilgiler işçi tabanlı olup bizzat fabrika çalışanlarından alınmıştır. Verilere son yedi gün dahil değildir.

200 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 83'dür.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 3'tür.

Pandemi döneminde 86 fabrika işçilerine zorunlu yıllık izin kullandırmıştır.

102 fabrika işçilerine zorunlu süreli ve süresiz ücretsiz izin kullandırmıştır.

200 fabrikadan pandemi döneminde 47 fabrika üretime halen kesintisiz devam etmektedir. Bunlardan 9'unda virüs görülmüştür.

Pandemi döneminde 28 fabrika kısa çalışma ödeneğine başvurmuştur.

4 fabrika kapısına kilit vurmuş bütün işçilerini çıkarmıştır.

200 fabrikadan pandemi döneminde yaklaşık olarak 460 işçi işten çıkarılmış çıkarılan işçilerin yüzde 100’üne virüs nedenli olduğu ifade edilmiştir.

2 fabrika işçilerini koşulsuz ücretli izne ayırmıştır. Hak edilmiş yıllık izni kullandırmadan.

200 fabrikadan pandemi döneminde sadece 1 fabrikada 40 işçi gönüllü olarak işten çıkmıştır.

2) Genel-İş kolu: İBB'de 470 vaka

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bu güne kadar 477 vaka yaşanmıştır bu vakalardan;

Covid-19 kaynaklı vefat eden işçi sayısı 5’dir

Vakaların görüldüğü iş alanları Temizlik, Güvenlik, Ulaştırma Birimi, İGDAŞ ve İETT’dir.

-Ayrıca karantina altın da bulunan işçi sayısı 2000’dir.

İstanbul da 39 ilçe belediyesinin tamamında virüs vakasına rastlanmıştır. Vakaların bölümlere göre görülme oranı temizlik işçileri içerisinde daha fazladır.

3) Liman depo antrepo: Üç firmanın tamamında virüs

Ambarlı Limanı'nda bulunan üç büyük firmanın tamamında virüs vakası görülmüştür.

Ambarlı Limanı'nda da toplamda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 25’dir.

Tuzla'da bulunan 8 tersanede Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 57’dir.

İstanbul'da bilgi alabildiğimiz 17 depoda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 170’dir

Covid-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 2’dir.

4) Güvenlik: 80 işçi pozitif

İstanbul'da elimize ulaşan bilgilere göre güvenlik alnında çalışan ve Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 80’dir.

Ayrıca Güvenlik-İş sendikamızın üyelerinden 30 işçi arkadaşımız Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

5) Gıda sektörü: 25 fabrika 70 pozitif

Bu sektörde elimize geçen bilgi sınırlıdır buna göre;

25 fabrikada Covid-19 pozitif işçi sayısı 70’dir.

6) Mağaza sektörü: İşsizlik yaşanıyor

Covit- 19 nedeni ile en çok işsizliğin yaşandığı sektör durumundadır. Birçok mağaza çalışmalarını durdurmuş ve internet üzerinden alış veriş sağlanmaktadır. Elimize ulaşan bilgilere göre;

7 zincir mağazada Covid-19 pozitif işçi sayısı 47’dir.

7) Sağlık: Devlet hastanelerinin tamamı pozitif

İstanbul ili dâhilindeki devlet hastanelerinin neredeyse tamamında Covid-19 Pozitif vakasına rastlanmıştır.

Sağlık çalışanları içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık işçisi sayısı yaklaşık 1000'dir.

Sağlık sektöründe ise Covit-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 17’dir.

Sağlık sektöründe vakaların görüldüğü statüler şu şekildedir. Doktor, hemşire, laborant, temizlik şşçisi, hasta bakıcı ve çeşitli kademedeki memur ve işçilerin bulunduğu bölümler.

Özellikle 112 acil müdahale ekibi çalışanlarında virüse bulaşma-bulaştırma riski yüksek gruplardır.

8) Petro Kimya: 350 işçi karantinada

Edindiğimiz bilgilere göre;

32 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 140’dir.

Toplamda kronik rahatsızlığından kaynaklı süresiz ücretli izne ayrılan işçi sayısı 200’dür.

İş yerlerinde vaka çıkması nedeni ile 350 işçi evlerinde karantinada kalmaktadır.

9) Metal Sektörü: Bir işçi öldü

Ulaşabildiğimiz yerlerden gelen bilgilere göre;

İstanbul da faaliyet sürdüren 34 fabrikadan Covid-19 testi Pozitif çıkan işçi sayısı 63’dür

Bir işçi Covid-19 nedeniyle vefat etti.

10) Taşıma iş kolu: 67 işçi pozitif

Taşıma işçilerinin girip çıktıkları ev ve işyerlerinin sayısı her gün on binleri bulmaktadır.

Ulaşılan iş yerlerinden edindiğimiz bilgilere göre;

17 işyerinde Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 67’dir."