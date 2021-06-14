İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler kullanan hekimle ilgili açıklama: İnceleme başlatıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Adil Yetiş Sarıhasanoğlu hakkında inceleme başlattıklarını açıkladı. Sarıhasanoğlu'na ait olduğu iddia edilen hesapta ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlar yapılmış ve tepki çekmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bir süredir bazı sosyal medya platformlarında müdürlüğümüz personellerini hedef alan sistematik saldırı şeklinde paylaşımlar yapılmıştır. Yapılan paylaşımlara karşı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmış ve anılan hesaplar hakkında erişimin engellenmesi kararı alınmıştır"

"Adli ve idari süreç devam etmektedir"

Açıklamada, "Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi hakkında basında yer alan iddialar hakkında müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, gerçekleri bulma adına adli ve idari süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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