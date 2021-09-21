İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: Sayı değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitimde geride bırakılan süreci değerlendirerek, "İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı" dedi.

Yüz yüze eğitimin üçüncü haftasında TRT Haber’e konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, geride kalan iki haftanın değerlendirmesini yaptı:

"Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul’umuza 6 bin destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.

İstanbul’da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı.

Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor öğretmenler dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor. Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor."