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Ekonomi

İstanbul ihracatta önder

Yılın ilk yarısı için yapılan analizlerde, İstanbul yaklaşık 31,2 milyar dolar ile en fazla ihracat yapan il olurken, Doğu Anadolu'da ihracatın yüzde 38 civarında arttı saptandı

09 Temmuz 2013 20:53

Bu senenin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştirilen 74,7 milyar dolarlık ihracatın 3,2 milyar dolarlık kısmı ihracatçı birlikleri kaydından muaf olarak yapılırken, kalan oranın 71,4 milyar dolar olduğu belirtildi.

İl bazında dağılıma göre değerlendirildiğinde, ilk olarak 31,2 milyar dolar ile İstanbul'un öne çıktğı ifade edildi.

İhracatını en fazla arttıran bölgenin ise Doğu Anadolu olduğu belirtildi. Kayıtlar en fazla ihracat artışını, 30 kat artış yaşayan Muş olduğunu kaydederken, ihracatın en düşük olduğu il Gümüşhane olarak belirlendi.

20 farklı sektör illerin ihracatında ilk sıraya yerleşti, çelik en fazla sayıda ilin ihracatında zirvede bulunan sektör olarak ön plana çıktı.

Tutar bazında en fazla ihracatın Almanya'ya yapıldıığı ifade edilirken, Irak illerin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürdüğu bildirildi.

Daha önce adı ihracatla anılmayan Tunceli'nin, bu dönemde ilk kez ihracat yapma başarısı gösterirken, Kilis'in, Suriye'ye gerçekleştirdiği 5,3 milyon dolarlık ihracatın da önemli ayrıntılar arasında yer aldığı kaydedildi.

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