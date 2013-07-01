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Ekonomi

İlk 6 ayda ihracat 75 milyar dolar

Türkiye'nin yılın ilk altı ayını kapsayan ihracat rakamları açıklandı

01 Temmuz 2013 15:20

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı rakamlara göre yılın ilk yarısında 75 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre ihracat ilk altı ayda yüzde 2,5 artarak 74,66 milyar dolara ulaştı.

Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 11 milyar 832 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık ihracat ise yüzde 7,5 artışla 152 milyar 828 milyon dolar oldu.


Otomotiv sektörü birinci


Haziran ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 805 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaparken, 1 milyar 448 milyon dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ikinci, 1 milyar 335 milyon dolar ile kimyevi maddeler sektörü üçüncü sırada yer aldı.

İller bazında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en fazla artıran il yüzde 21 ile Sakarya oldu.

Sakarya'yı yüzde 20 artışla Ankara ve yüzde 9 artışla Gaziantep takip etti.

Haziran ayında AB pazarındaki ihracat artışı sürdü. AB'ye ihracat Haziran ayında yüzde 5 arttı. Haziran ayında Afrika'ya yüzde 6, BDT ülkelerine yüzde 5 ihracat artışı yakalandı.

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