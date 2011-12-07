İstanbul için kuraklık alarmı



T24 - İstanbul’da bu yıl yağışlar 2008’in ardından en düşük seviyede gerçekleşince alarm zilleri çalmaya başladı. İstanbul’un su ihtiyacını karşıladığı barajlarda su seviyesi son aylarda gözle görülür oranda düştü.









2009’da yüzde 85, 2010’da yüzde 70 olan doluluk oranları 2011’de yüzde 53’e geriledi. Yağışlarsa son 50 yılın ortalamasının da altında. İstanbul’da zaten bir kuraklığın olduğunu vurgulayan iklimbilimci Prof. Mikdat Kadıoğlu “Bu durum New York’ta yaşansa kuraklıkla mücadele planı devreye sokulurdu” dedi.







Melen-2 geliyor





Radikal’e konuşan İSKİ yetkilileri ise yağışların süreceğine, ayrıca Melen suyuna güveniyor: “Melen sisteminin 1. kısmını devreye aldık. Su tüketimi 2012’de artacak. Biz de önlem olarak yeni su kaynağı geliştiriyoruz. Melen-2 devam ediyor. 2040’a kadar İstanbul’a su temin edebileceğiz. Bunun yanında vatandaştan beklentimiz tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi. Bu değişmez ve su tüketimi artarsa kurum olarak zorlanırız.’’



Ama Kadıoğlu’na göre Melen sisteminin kuraklığa çözüm olması mümkün değil çünkü kuraklığın niteliği de değişiyor: “Önceden kuraklık lokal oluyordu. Şimdi iklim değişikliğinden dolayı bölgesel olmaya başladı. Melen’de de kuraklık olunca ne yapacaklar? Şu anda meteorolojik ve ekolojik kuraklık var. Bundan sonraki kuraklık tarımsal kuraklık olacaktır.”



“Şu anki durumun New York’ta olması halinde kuraklıkla mücadele planı devreye sokulurdu. Biz ise Türkiye’de kuraklık var mı yok mu diye tartışmaya giriyoruz” diyen Kadıoğlu uyardı: “Türkiye’de bütün afetlerle mücadele Melen suyu örneğinde olduğu gibi yapısal önlemlere gidiyor. Yapılması gereken şehirlerin su havzası kapasitelerine göre planlanması.”

‘Türkiye 2100’de susuz kalacak’



İngiltere Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre Türkiye 2100 yılında susuz kalabilir. Durban’daki iklim zirvesinde açıklanan raporda Türkiye 1960’dan bu yana sürekli ısınan 24 ülke arasında yer aldı. Isınma bu şekliyle devam ederse, tüm Akdeniz ve Ortadoğu’yla birlikte Türkiye’de de yağış miktarları düşecek, özellikle güneyde azalma yüzde 20’lere çıkacak, Türkiye’nin tahıl üretimi ciddi miktarda düşecek. İklim değişikliğinin Türkiye’deki bir etkisi de 21. yüzyılda, ırmak taşmasıyla oluşan sel felaketlerinin azalması olacak.











