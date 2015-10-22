İstanbul için çok şiddetli yağış uyarısı!

İstanbul Valiliği, bugün başlayan yağışların yarın ve cuma günü yer yer şiddetli ve çok şiddetli olacağının tahmin edildiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bildirilen hava tahmin raporunda; ilimizde bugün başlayan yağışların 22.10.2015 Perşembe günü ile 23.10.2015 Cuma günü de yer yer şiddetli ve çok şiddetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve şiddetli yağışların olumsuz etkilerinde karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılmış olup, halkımızın şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız ihtiyaç halinde İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) ) 0 212 455 70 00 ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0 212 444 25 66 nolu telefon numaralarını arayabilirler."

Ege Bölgesi'nde de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gökgürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek şöyle denildi:

"İzmir ve Balıkesir meteoroloji radarı ve meteoroloji uydusundan alınan son görüntüler ile yapılan değerlendirmelere göre; İzmir'in , Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Foça, Karaburun, Urla, Çeşme, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri, Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç, Soma, Gördes, Köprübaşı, ilçeleri, Balıkesir (Merkez) ve Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç, İvrindi, Savaştepe, Ayvalık, Sındırgı, Bigadiç Dursunbey, Kepsut ilçeleri, Çanakkale'nin Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Çan ilçeleri, Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinde önümüzdeki 6 saat içerisinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"