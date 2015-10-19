El Nino tekrar ortaya çıktı, son yılların en soğuk kışı geliyor!

Küresel ısınmayla birlikte okyanus sularının ısınmasıyla oluşan ve dünyanın farklı bölgelerinde yoğun kar yağışı, kasırga, sel, heyelan veya kuraklığı artıran El Nino doğa olayının bu yıl kendisini yoğun bir şekilde göstereceği söyleniyor. İngiliz bilim insanları önümüzdeki kış rekor kar yağışı beklediklerini açıklarken Türkiye için de soğuk hava ve "sel" uyarısı yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; El Nino nedeniyle, önümüzdeki kış dünyanın kuzey bölgelerinde rekor düzeyde kar yağışının görüleceği, özellikle ocak ve şubat ayında dondurucu soğukların yaşanacağı tahmin ediliyor.

En son 1997-1998'de yaşandı

ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı, okyanus sularının ısınmasına bakılarak yapılan kıyıslamada en son 1997-1998 yıllarında görülen 'Süper El Nino'nun benzerinin önümüzdeki kış aylarında yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Öte yandan suların ısınmasıyla El Nino'nun kutuplardaki bazı buzulları erittiği, eriyen parçaların kutup rüzgârının da etkisiyle dünyanın diğer bölgelerinde sel ve benzeri felaketlere yol açabileceği öngörüldü.

Türkiye'ye sel uyarısı

İngiliz Meteoroloji uzmanları bu yıl ABD ve Avrupa'nın kuzeyinde aşırı soğukların etkili olacağını bildirdi. ABD'nin güneyi ve Güney Avrupa ülkeleri ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinde ise daha ılık ancak fırtına, kasırga, hortum gibi doğa olaylarının ve sel felaketlerinin daha sık gerçekleşeceği 'ıslak' bir kış mevsimi yaşanacak. Süper El Nino son 30 yılda 1982 ve 1997'de olmak üzere iki kez etkili olmuştu.