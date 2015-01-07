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Kültür-Sanat

'İstanbul Hepimizin' girişiminden fotoğraf yarışması: İstanbul Hiçbirimizin…

İlk 50’ye girernlerin ürünleri sergide yer alacak. İlk yüze girenlere ise 100 fotoğrafın yer aldığı kitap armağan edilecek

07 Ocak 2015 18:24

Gezi direnişi sonrasında kurulan İstanbul Hepimizin adlı yurttaş girişimi “İstanbul Hiçbirimizin” adını verdiği bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya katılacakların fotoğraflarında  “Değişen İstanbul’da sen neyi kaybetmek istemiyorsun” sorusuna cevap vermeleri isteniyor.

Son katılım gününün 20 Şubat olduğu bildirilen yarışmanın jürisi Ara Güler, İpek Akpınar, Levent Erden, Murat Germen, Selva Gürdoğan’dan oluşuyor. Yarışmanın çok alçak gönüllü de olsa epey anlamlı ödülleri de var. Buna göre birinciliği kazanan bir LG G3 telefonla ödüllendirilecek. İlk üçe girenlere jüri ile buluşma olanağı sunuluyor. İlk 50’ye girernlerin ürünleri sergide yer alacak. İlk yüze girenlere ise 100 fotoğrafın yer aldığı kitap armağan edilecek…

 

 

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