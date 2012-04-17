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'İstanbul hayal gücümü harekete geçiriyor'

SPA merkezi tanıtımı için İstanbul’a gelen Slovakyalı model Adriana Karembeu, ”İstanbul hayal gücümü harekete geçiriyor” dedi.

17 Nisan 2012 06:58

SPA merkezi tanıtımı için İstanbul’a gelen Slovakyalı model Adriana Karembeu, ”İstanbul sihirli bir şehir. Gezerken, sanki zamanda yolculuk ediyorsunuz. İnsana ilham veriyor. Şair olsaydım, İstanbul’a yerleşirdim” dedi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şile’de ortağı olduğu SPA merkezinin tanıtımı için kente gelen Karembeu, İstanbul’a ilk kez 25 yıl önce, annesiyle birlikte, bir otobüs seyahati yaparak geldiğini belirterek, daha sonra işi nedeniyle bu kente defalarca gelme fırsatı bulduğunu söyledi.


”İstanbul hayal gücümü harekete geçiriyor” diyen Karambeu güzellikle ilgili olarak da konuştu... İşte güzellik hakkındaki görüşleri:
“Güzel kadınlar yaşlanmaya karşı savaş açıyorlar. Fakat bu daha en başından kaybedilmiş bir savaş.”
“Önemli olan ‘doğru yaşlanmayı’ bilmek. Birlikte yaşlanabileceğiniz bir eşinizin olması eğlenceli bile olabilir.”
“Dünyayı kurtarmış değilim. O nedenle bana gösterilen hayranlık yüzeysel bir şey. Bunun çok iyi farkındayım.” 

 

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İstanbulSlovakyalımodelAdriana KarembeuSPA

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