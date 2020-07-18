İstanbul Havalimanı Müzesi, 'Türkiye'nin Hazineleri-Tahtın Yüzleri' sergisiyle açıldı

İstanbul Havalimanı Müzesi, 316 eserin yer aldığı 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın yüzleri' adlı sergiyle açıldı. Açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.



İstanbul Havalimanı'nda bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın yüzleri' adlı sergininin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve davetliler katıldı.

Yolcuların hizmetine sunulan müzede insanlık tarihinin bilinen ilk barış anlaşması 'Kadeş Antlaşması' ile Osmanlı Sultanlarına ait 'Tılsımlı gömlekler, kaftanlar gibi ilgi çekici pek çok eser yer alıyor.

"Amaç, transit yolcuları da turizme kazandırmak"

Müze açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile turizm stratejik sektör olarak kabul edildi. Turizm gelirlerini arttırmak için yeni stratejileri devreye aldık. Bunların içinde en önemlisi tanıtım stratejilerinde yaptığımız değişikliklerdi. İlk etapta geçen yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirdik. Dünyada 100 yıldır kullanılan bir sistemi Türk turizm sektörü hayatına kazandırdık. Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken yeni stratejileri devreye aldık. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Havalimanı Müzesi. Dünyada HUB noktası olarak bilinen sayılı büyük havalimanlarında mevcut olan bugünden itibaren de İstanbul gibi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan ve en büyük hub noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda hayata geçireceğimiz müzesi Türk turizmine kazandırmış oluyoruz. Amaç, transit yolcuları da turizme kazandırmak. Bu müzenin en büyük özelliği havalimanı ile birlikte bir cazibe noktası olması. Sadece İstanbul için değil Tüm Türkiye'yi Anadolu'yu kapsayan özelliğinin olması. Göbeklitepe'den başlayarak Çatalhöyük, Hitit, Urartu, Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet ödenimlerini kapsayan Anadolu'daki tüm medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müze hayata geçiriyoruz" dedi.

Her yıl konsept değişecek

Türkiye'ye gelen yabancı yolcuların bu müzeye büyük ilgi göstereceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını yaratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz. Amacımız her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir dahaki seneki seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak. 15 milyon da İstanbul'dan giriş yapıp sonra ülkesine dönen misafir var. Onlara da Anadolu'nun genelindeki kültürel zenginliklerimiz tarihi zenginliklerimizi tanıtıp bir dahaki sene farklı bir programla Türkiye'ye gelmesi için yeni bir amaç yaratmaya çalışıyoruz. En son teknolojilerin kullandığın bir müze burası. İstanbul gibi destinasyonların 'devamlı misafir' dediğimiz her yıl gelen bazen yılda iki kere gelen bir kitlesi var. Onları da unutmadık. Her yıl içerideki konsepti değiştirip yeni zenginliklerimizi tanıtım ortamı yaratarak onların defalarda Türkiye'ye gelmesi sağlayacak bir konsepti hayat bugün itibari ile geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.