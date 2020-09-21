İstanbul Halk Ekmek ürünlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi.

Ekmeğe yapılan zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0.75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.

Zam sonrası İBB Meclisi AKP Grubu, "Seçim zamanı "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız diyerek" oy isteyen İBB Başkanı göreve geldikten 2 ay sonra (12 Eylül 2019) Halk Ekmek ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar yapmıştı. Aradan bir yıl geçti (21 Eylül 2020) ve halk ekmek ürünlerine yüzde 33'e varan yeni zamlar geldi," diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN - İBB'den 'Halk Ekmek'e zam' açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada zam oranları şöyle duyuruldu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek'te un fiyatlarına ve diğer gider maliyetlerine gelen artış sebebiyle ekmek fiyatları 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek, normal ve kepekli ekmek ile ilgili fiyat düzenlemesini en son 2,5 yıl önce yapmıştı.

32 aydır başta un ve diğer maliyet giderlerinde meydana gelen artışı yansıtmadığı ekmeğin fiyatında artışına gitmek durumunda kaldı.

Ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatı, Şubat 2018 ile Eylül 2020 arasında yüzde 85 arttı.

Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi.

Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi.

İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi.

Halk Ekmek büfelerinde 75 kuruştan satılan normal ve kepekli ekmeğin fiyatı, 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1 TL oldu.

İstanbul’da şu anda 200 gram ekmek 1,75 TL’den satılırken, Halk Ekmek’te 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL’den satılıyor.