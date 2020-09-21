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İBB'den 'Halk Ekmek'e zam' açıklaması

"32 ayda yapılan zamlar sonucu Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu"

21 Eylül 2020 20:36

 

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