İBB'den 'Halk Ekmek'e zam' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek fiyatlarına yapılan yüzde 33'lük zamma ilişkin açıklama yaparken, "32 ayda yapılan zamlar sonucu Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek'e yüzde 33 zam yaptı. 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL'ye yükseldi. Tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseldi.
"32 ayda yapılan bu zamlar sonucu..."
Yüzde 33'lük zamla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"32 ayda yapılan bu zamlar sonucu (Un %85, elektrik %133, doğalgaz %91, işçilik %50, dağıtım %50) Halk Ekmek zorunlu olarak 1 TL oldu. İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek sunmaya, sosyal destek paketleriyle dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."