İstanbul gezisi girişimci yaptı



Almanlar yurtdışı seyahatlerine yılda 64 milyar Euro harcıyorlar. Dünyada başka hiç bir ulus bu kadar bütçeyi seyahete ayırmıyor. Ancak, gittikleri yerlerde turizm rehberlerinin hazırladıkları programların dışına çıkmaları pek mümkün olmuyor. Bu durum da gezilerini klasik turizmin dışına taşımıyor. Ama bölgeyi iyi bilen, Almanca'ya hakim tur rehberleri olursa iş değişiyor. Klasik turizm anlaşıyından farklı bir gezi planlayanlar bu sayede rüyalarını gerçekleştirebiliyorlar. Tıpkı dört yıl önce İstanbul'a gittiğinde, kendine sunulan standart gezi programını beğenmeyerek, "Kulis arkasını da" görmek isteyen Florian Ziegler gibi. Ziegler bu merakı sayesinde sadece İstanbul'un bilinmeyenlerini keşfetmekle kalmadı, bu alandaki bir pazar açığını da ortaya çıkardı. Şimdi 110 ülkede 5 bin 500 Almanca konuşan turizm rehberi Alman turistleri ülkelerinin bilinmeyen yönlerini tanıtabilmek için bekliyor.

Sıradan rehberler tatmin etmedi

Turist rehberlerini o vakte kadar ellerinde şemsiye ile dolaşıp, insanlara bilgi veren kişiler olarak gördüğünü belirten Ziegler, böylesi gezilerden tatmin olmadığını belirterek, gezmekte olduğu kentte yaşayan bir kişinin önderliğinde dolaşıp, oralarla ilgili bilgi sahibi olmayı istiyordu. Üstelik bu istediği sadece İstanbul'la da sınırlı değildi. Bu yüzden tüm dünyada, turistlerin özel meraklarına da hitap edecek yerli turist rehberleri aramaya başladı.

"Oteller, uçak biletleri, kiralık araçlarla ilgili fiyat kıyaslamalarının yapılabildiği internet siteleri var. Ancak aradığım uygun bir turist rehberini nasıl bulurum diye başvurabileceğim bir site yoktu" diye konuşan Ziegler, böylece turist rehberlerine ulaşılabilecek "rent-a-guide" adlı sitenin temelini de atmış oldu. Site, özel turlarla ilgili rehber taleplerinin karşılandığı bir yapıda oluşturuldu.

Halen dünyanın 110 ülkesinde 5 bin 500 turist rehberi ile sözleşmeleri bulunduğunu belirten Ziegler, sözleşmeli rehberlerle birlikte hazırlanan 16 bin güncel gezi programını Bochum'daki merkezlerinden yürüttüklerini ifade ederek, "Gastromiye yönelik gezilerimiz var. Mimari veya bira kültürünü tanıtan turlar var. Örneğin Dresden'de kostüm turları düzenliyoruz" diye konuştu.

İlginç isteklere yanıt veriyorlar

Siteyi yöneten 20 kişilik bir ekip, rehberlerin yeterliliğini denetliyor. Müşterilerin beklentilerine önem verdiklerini belirten site yöneticilerinden Nicole Griefhahn, kendilerine gelen ilginç talepleri de değerlendirdiklerini vurguluyor.

"Bir keresinde bir aile Piyemonte'de domuz ya da köpek eşliğinde trüf mantarı turuna çıkmak istemişti" diye konuşan Griefhahn, trüf mantarına alışık hayvanları tedarik ederek ailenin mutlu olmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Genç girişimci Ziegler, yaşamın bir çok alanından uzmanların, şirketinde rehber olarak çalıştığını belirterek, yılda 100 bin turiste eşlik edecek rehber sağladıklarını ve milyonlara dayanan cirolar elde ettiklerini kaydetti.