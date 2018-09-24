İstanbul Gelişim Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi

İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2018-2019 akademik yılına ilk dersini yaparak başladı.

İGÜ’ye yeni başlayan öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, “Uluslararası alanda söz sahibi bir dünya üniversitesi olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl da birçok başarıya ve ilke imza atmak, ülkemize ve dünyaya yön verebilecek bilgi ve becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK”

Bu yıl üniversitenin uluslararası öğrenci sayısını daha da arttırdığını, çok uluslu çok kültürlü bir dünya üniversitesine dönüştüklerini belirten Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi kısa zamanda büyük başarılara imza attı ve dünyanın dikkatini çekti. Akredite edilen programlarımız, öğrencilerin tüm dünyada geçerli bir üniversite diplomasına sahip olmasına olanak tanıdı. Verdiğimiz eğitimlerimizin kalitesi tescillendi. Bu da öğrencilerin İGÜ’yü tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden birisi oldu” ifadelerini kullandı.

“BİLGİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”

25 bin öğrencisiyle tüm öğrencilerin çift anadal yapma şansı olduğunu vurgulayan Gayretli, “Eğer öğrencilerimiz taban puanı yetmediğinden farklı bir programa yerleşmiş ise, ya da ilgi alanı doğrultusunda farklı bir programda da eğitim görmek istiyorsa çift anadal yapabiliyor. Çift diploma sahibi olarak üniversiteden mezun olmalarını sağlıyor, bilginin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN MEMNUNİYETİNİ GÖRÜYORUZ”

“2018 – 2019 eğitim öğretim yılına büyük bir yatırımla kurulan yeni kampüsümüzden başlıyoruz” diyen Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ise konuşmasına şöyle devam etti:

“Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Gelişim Üniversitesi son yıllarda başladığı atağını muazzam bir hızla sürdürüyor. 50 dönümlük arazi üzerine kurulu bu yeni kampüs alanı yepyeni müfredatlar, Avrupa akreditasyon koşullarına göre denkliği tanımlanmış 53 tane program, 1100’ün üzerinde akademik ve idari personel, pek çok kupa, ödül, patent, bilimsel yayın ile eğitim öğretim hayatına başladı. Öğrencilerimizin de memnuniyetini görüyoruz, duyuyoruz. İGÜ adını Türkiye çok daha fazla duymaya devam edecek. Herkese başarılar diliyorum.”

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