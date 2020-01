İstanbul Gelişim Üniversitesi Final Eğitim Kurumları Rehberlik Zirvesi'nde

İSTANBUL-(DHA)-FİNAL Eğitim Kurumları Türkiye geneli rehberlik zirvesini Antalya’da gerçekleştirdi. Rehberlik Zirvesi\'nde İstanbul Gelişim Üniversitesi de yerini aldı. İki gün süren programda üniversitesi, rehber öğretmenler ve Final- Gelişim iş birliği üzerine çalışma toplantıları gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli Rehberlik Zirvesi toplantısında rehber öğretmenlere İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilere yönelik kazanımlarını ve Yükseköğretim sürecinde Türkiye’nin Dünyadaki yeri ve önemini hakkında bilgi verdi ve Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş süreci ile ilgili de konuşma gerçekleştirdi.

YÜKSEKÖĞRETİM SINAVLARINDA AKTİF ROL OYNUYORLAR

Abdülkadir Gayretli, rehber öğretmenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili ve bu sınavı kapsayan bütün süreçte asıl aktif rol oynayan kişiler olduğunu söyledi. Gayretli şöyle dedi: \"Değişen sınav sistemi ile ilgili mevcut öğrenci her ne kadar endişe etse de bu sistemin daha yalın, kolay anlaşılan ve amaca ulaşmada daha verimli bir sistemdir. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın Yükseköğretimde sessiz devrim fikriyle gelişen ve uluslararası boyut kazanan Yükseköğretim eğitim sistemi her geçen gün farkındalık oluşturuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Final Eğitim Kurumları öğrencileri ve öğretmenlerinin her zaman yanlarında destekçiyiz.\"

Toplantı sonrasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel’e hediyesini takdim etti.

