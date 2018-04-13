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Eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 4'üncü Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

13 Nisan 2018 15:33

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. “Ortadoğu’da Barışı İnşa Etmek” konulu sempozyum kapsamında bir çok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.  

Etkinliğin katılımcıları arasında, Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Bahçekapılı, Çad Başbakan Danışmanı Haggar Mahamat Ahmat, Libya Yenilenebilir Enerji ve Çevre Koruma Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Sawi M. Sharif, Hawaii Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aoude gibi önemli isimler yer alacak.

“İslam, Söylem ve Medya” , “Barışın Tesisinde Güvenlik ve Kültür”, “Suriye’de Gelecek Arayışı”, “Ortadoğu’da Din ve Siyaset”, “Bölgesel Güç Tartışmalarında Türkiye” gibi dikkat çeken başlıklarda oturumların gerçekleşeceği sempozyum, 17 Nisan – 19 Nisan arasında tüm katılımcılara açık olacak. 

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

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