İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Silah da kullanılan kavgada 1 yaralandı.

Salih Efendi Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup araçlarından inerek kavga etti. Daha sonra birbirlerine çatışmaya dönüşen kavgada, 1 kişi yaralandı. İki grup, yanlarında yaralıyı da alarak geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştı.

Çatışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak inceleme yaptı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.

Gaziosmanpaşa’da dün bir araca silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.