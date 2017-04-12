İstanbul Film Festivali'ne bugün, Taylan biraderler konuk oluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'ne bugün (12 Nisan 2017), bu yılki Altın Lale Ulusal Yarışma jüri başkanları Yağmur ve Durul Taylan konuk olacak.

Televizyon ve sinemada pek çok başarılı işe imza atmış olan Taylan biraderler bu sohbette yönetmenlik, televizyon ve sinemaya dair birçok konuyu ele alacak.

Bugün yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri şöyle:

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Derdo Ana ve Ceviz Ağacı 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Serdar Önal’ın katılımıyla;

Festivalin “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” seçkisinde yer alan Yaralı Orlando 11.00’de, Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Vincent Dieutre’nin katılımıyla;

“Yeni Türkiye Sineması” filmlerinden Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen Burak Serbest’ın katılımıyla;

“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Nilüfer’in Kararı 13.30’da Cinemaximum Kanyon’da, filmin yönetmeni Behnam Behzadi’nin katılımıyla;

Bologna Centrale 13.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Vincent Dieutre’nin katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları 16.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmenleri b ve Murat Adıyaman’ın katılımıyla;

Festivalin “Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Fixer 16.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde, filmin oyuncularından Mehdi Nebbou’nun katılımıyla;

Festivalin “Nerdesin Aşkım?” bölümünde yer alan Şeytan Tüyü 16.00’da Cinemaximum Kanyon’da, başrol oyuncusu Moe Dunford’ın katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden Kasting 16.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 7’de, yönetmen Nicholas Wackerbarth’ın katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Mahalle 19.00’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmenleri Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın katılımıyla;

“Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Yaşamak ve Diğer Şeyler 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Jo Sol’un katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Kol Saati 19.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde, filmin yönetmenlerinden Peter Valchanov’un katılımıyla;

“Dünya Festivallerinden” bölümünde yer alan Porto 19.00’da Cinemaximum Nişantaşı City’s Salon 7’de, filmin yönetmeni Gabe Klinger’ın katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan İşe Yarar Bir Şey 21.30’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Pelin Esmer’in katılımıyla;

“Altın Lale Uluslararası Yarışma” filmlerinden Hayvanlar 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin oyuncularından Mehdi Nebbou’nun katılımıyla