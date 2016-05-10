İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta hangi oyunlar sergilenecek?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 20. İstanbul Tiyatro Festivali, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Perdelerini 3 Mayıs’ta açan İstanbul Tiyatro Festivali, ikinci haftasında da tiyatroseverlere zengin bir program sunuyor. Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören festivalin biletleri tükenen bazı oyunları için ek gösterimler kondu.

Festivalde bu hafta sahnelenecek yapımlar şöyle:

e-mülteci.com



10 Mayıs, 20.30, Üsküdar Stüdyo Sahne

İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı e-mülteci.com, Guatemala, Vietnam ve Türkiye’den yola çıkan ve sanal kimliklerini kullanarak internette bıraktıkları ayak izlerinden takip ettiğimiz üç farklı kadının hikâyesine odaklanıyor. Sedef Ecer’in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Meltem Cumbul ve Fehmi Karaaslan’ın yanı sıra sahnedeki ekrandaki videoda Ahu Türkpençe, Ece Dizdar, Fırat Tanış, Gizem Soysaldı, Mathilda May, Okan Bayülgen ve Tilbe Saran’ın performansları yer alıyor.

Vibratör Oyunu



10-11 Mayıs, 20.30, Caddebostan Kültür Merkezi

İdealist Doktor Bay Givings 1880’li yıllarda, histeri hastalığını tedavi etmek için bugünkü vibratörlerin atası olarak kabul edilebilecek bir makine icat ediyor. Teknolojiye olan takıntısı ile hastalarının tedaviye devam etme ısrarlarına karşı koyamayan Dr. Givings’in hikâyesini anlatan, Sarah Ruhl’un provokatif ve Tony ödülü adayı bu eğlenceli eseri, Vibratör Oyunu Türkiye’de de ilk kez festival kapsamında Eyüp Emre Uçaray yönetmenliğinde ikincikat tarafından sahnelenecek.

Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi



11-12 Mayıs, 20.30, Moda Sahnesi

İstanbul Tiyatro Festivali’nin ortak yapımcıları arasında yer aldığı Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi, gecenin coşkusunu ve karanlığını üzerinde taşıyan dört kişiyi konu alıyor. Oyun, kavganın, korkunun ve aşksızlığın içinde kendilerini gecenin dönüştürücü gücüyle sınayanları sahneye taşıyor. Melis Tezkan ve Okan Urun’un yazıp yönettiği oyunda Defne Halman, Can Kulan, Efecan Senolsun ve Okan Urun rol alıyor.

Üç Kız Kardeş



11-12 Mayıs, 20.30, Üsküdar Tekel Sahnesi

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Edinburgh Festival Fringe’e katılacak olan Hayal Perdesi, festivalde ödüllü Makedon yönetmen Aleksandar Popovski’nin yenilikçi rejisiyle Sven Jonke’nin çağdaş sahne tasarımını birleştiren, alışılmışın dışında bir Üç Kız Kardeş sunuyor. Anton Çehov’un ünlü klasiklerinden Üç Kız Kardeş, Tekfen Holding sponsorluğunda Hayal Perdesi tarafından sahneleniyor. Özge Özder, Selin İşcan ve Tuba Karabey’in rol aldığı oyun, İstanbul Tiyatro Festivali’nin ardından Avignon Festivali’nin Off Bölümü’nde de Avignon seyircisi ile buluşacak.

Nefret Radyosu



14 Mayıs, 20.30 / 15 Mayıs, 15.00 ve 20.30, Zorlu PSM Stüdyo

Çalışmalarının tamamı Avrupa’daki birçok önemli ve büyük festivalde yer alan, son yılların dikkat çeken yönetmeni Milo Rau, Nefret Radyosu (Hate Radio) projesiyle İstanbul Tiyatro Festivali’nde olacak. Nefret Radyosu, 1994’te Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın kışkırtıcısı, ırkçı bir radyo kanalı olan RTLM’yi (Radio-Télévision Libre des Mille Collines) aslına sadık kalarak kurgulanmış bir arka planla tekrar yayına alıyor. Oyun, aslına uygun olarak yapılan bir radyo stüdyosunda, seyirciyi ırkçı bir zihniyetin yol açabilecekleriyle yüzleştiriyor.

Şizo Şeyks



14-15 Mayıs, 20.30, Kumbaracı 50

Yiğit Sertdemir’in sahneye uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı Şizo Şeyks, Shakespeare’in yapıtlarından yola çıkarak; düne bugüne, aşka, iktidara, hırsa, ihanete, kadere, zamana dair, bir adamın deliliğin sınırında dolaşan hikâyesini anlatıyor.

Kahramanın El Kitabı



15 Mayıs, 18.00, Talimhane Tiyatrosu

İlhami Algör’ün Albayım Beni Nezahat ile Evlendir ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli romanlarından uyarlanan Kahramanın El Kitabı, bir erkeğin, “kahraman” imgesinin peşinde, İstanbul sokaklarında yaptığı zihinsel yolculuğu video animasyon eşliğinde anlatıyor. Şule Ateş’in yönettiği ve Deniz Celiloğlu’nun sahne aldığı bu eğlenceli anlatı seyirciyi siyah beyaz filmler döneminin naif ve tanıdık dünyasında gezdirirken, bir yandan da bu filmlerin imgeleriyle büyümüş bir kuşağın zihnindeki “kahraman erkek” imgesini sorguluyor.

Festivalde Ek Gösterimler

Perdelerini açtığı günden itibaren sanatseverler tarafından yoğun ilgi gören festivalin biletleri tükenen bazı oyunları için ek gösterimler kondu.

Şule Ateş’in sahneye uyarladığı ve yönettiği Kahramanın El Kitabı festival kapsamında 15 Mayıs Pazar akşamı 20.30’da Talimhane Tiyatrosu’nda bir kez daha sahnelenecek.

Festivalin açılış oyunu, Şahika Tekand’ın yönettiği ve Studio Oyuncuları’nın sahnelediği Godot’yu Beklerken, festivalin son günü 28 Mayıs Cumartesi akşamı 20.30, Uniq Hall, Uniq İstanbul’da bir kez daha tiyatro izleyicileriyle buluşacak.

Festival kapsamında 27 ve 28 Mayıs’ta sahnelenmesi planlanan Needles & Opium oyunu ise topluluk tarafında son dakikada ortaya çıkan özel nedenlerle gerçekleştirilemeyecek.

Festivalde haftanın yan etlinlikleri

Festival boyunca ünlü konukların ve uzmanların katılacağı ücretsiz söyleşi, gösteri, sempozyum, sergi, ustalık sınıfı ve atölye çalışmalarının bulunduğu etkinlikler bu hafta da devam ediyor.

Söyleşi: Çocuklar ve Gençler İçin Feminist Bakışlı Bir Sahne Performansı Yaratmak



10 Mayıs, 18.30, Salon İKSV

Gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında öncü rolüyle Stockholm Şehir Tiyatrosu’nun bir kolu olan Skärholmen Gençlik Tiyatrosu ve Unga Klara topluluğu, bu söyleşide, Skärholmen’den Carolina Frände, İsveç banliyölerinde gençlik tiyatrosu için geliştirdikleri yöntem ve yaklaşımlardan söz edecek. Unga Klara da çalışan iki yönetmen, Gustav Deinoﬀ ve Farnaz Arbabi ise, son iki performansları Girls Will Make You Blush (Kızlar Yüzünüzü Kızartacak) ve Vitsvit (Beyaz Felaket) hakkında konuşacak. Söyleşiye katılmak için rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndermek gerekiyor.

Söyleşi: Brecht’i / Brecht’le Düşünmek



15 Mayıs, 14.00 ve 16.00, Salon İKSV

20. yüzyılın önemli düşünürlerinden ve tiyatro insanlarından Bertolt Brecht, ölümünün 60. yılında, İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bir panelle anılıyor. Panelin amacı, farklı alanlardan, farklı yönelimler ve yöntemlerle Bertolt Brecht’e bakan sosyal bilimcileri bir araya getirerek, yazarın oyunlarının, oyunlarında dile getirdiği durumların üzerinden günümüze dönük bir tartışma oluşturmak. Söyleşiye katılmak için rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndermek gerekiyor.

Festival Biletleri

20. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi (0216 556 98 00), Biletix web sitesi (www.biletix.com), Ana gişe İKSV’den (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe Pazar günleri kapalıdır) temin edilebiliyor. Yeni eklenen gösterimler için biletler 10 Mayıs Salı günü saat 14.00’den itibaren satışta olacak.

Biletler, gösterim günlerinde gösteriden 2 saat önce etkinlik mekânındaki gişeden de alınabiliyor. Lale Kart sahipleri festival biletlerinde %25’e varan özel indirimlerden yararlanabiliyor.

20. İstanbul Tiyatro Festivali programı ve etkinlikleriyle ilgili tüm gelişmeler sosyal medya kanallarının yanı sıra AppStore ve Google Play’den indirilebilen İKSV Mobil uygulamasından da takip edilebilir.