İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Tolga Karaçelik oldu

1 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi başlayacak 40. İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Başkanı yönetmen Tolga Karaçelik oldu.

İKSV tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutlayacak.



1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak olan festival, haziran ayında da festivalin yarışmalı bölümleriyle sinemalarda, açık hava mekânlarında ve yine çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşacak.

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünün Jüri Başkanı, "Gişe Memuru", "Sarmaşık", "Kelebekler" ve "Küçük Şeyler" gibi filmlerin yönetmeni Tolga Karaçelik oldu.



Festivalin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ve karşınızda 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı: Tolga Karaçelik" ifadeleri kullanıldı.