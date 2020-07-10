İstanbul Film Festivali’nin biletleri satışa çıktı

39. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması biletleri bugünden itibaren (10 Temmuz) satışa çıkarıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nı 17-28 Temmuz tarihlerinde yapacak. Gösterimleri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) işbirliğiyle yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak. SSM’de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00’de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

İstanbul Film Festivali’nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da gösterime açılacak.

Koronavirüs salgını tedbirlerine uygun olarak düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak gösterimlerin biletleri, 9 Temmuz Perşembe 10.30’da İKSV Lale Kart Üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Temmuz Cuma 10.30’da genel satışa çıkıyor. Çevrimiçi olarak filmonline.iksv.org’da yapılacak gösterimlerin biletleri aynı site üzerinden satışa açıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) biletleri, Biletix web sitesinden (www.biletix.com) satışta olacak ve basılı bilet uygulaması olmayacak.

filmonline.iksv.org biletleri aynı site üzerinden (filmonline.iksv.org) alınabilecek.

Program

Düzenlenen açık hava sinemasında yapılacak Ulusal Yarışma (UY) Ulusal Kısa Film Yarışması (KF) programı aşağıdaki gibi olacak: