İstanbul Film Festivali çevrimiçi film gösterimlerine mart seçkisiyle devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali'nin Nippon Paint sponsorluğundaki yeni seçkisi 5-28 Mart tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Film Festivali’nin Mart Seçkisi, prömiyerlerini Venedik, Berlin, Kudüs, Tribeca, Cannes film festivallerinde yapmış ve aralarında sinema tarihinden klasiklerin de yer aldığı 12 filmden oluşuyor.



Programda edebiyat dünyasına içeriden mizahi bir bakış atan, başrollerini Margaret Qualley ile Sigorney Weaver'ın paylaştığı My Salinger Year / Salinger Yılım; sosyal medya ile fitness kesişimini bir sanal dünya "fenomeni" gözünden ele alan Sweat / Ter; Dolly Wells'in Noah Baumbach ve Lena Dunham tarzındaki bağımsız komedisi Good Posture / Güzel Poz; Altın Lale'li Tsai Ming-liang'ın 2020 Berlin Teddy Jüri Ödülü kazanan son filmi, Filmekimi'nde sinemada gösterilen Rizi / Days / Günler ve başrolünde bağımsız fantastik ve korku filmlerinde izlemeden duramadığımız Nicolas Cage'in olduğu Color Out of Space / Uzaydan Gelen Renk yer alıyor.



XMart Seçkisi'nde sinema tarihinde yer etmiş, Küba'nın en tanınmış yönetmenlerinden Tomás Gutiérrez Alea'nın bürokrasi hicvi La muerte de un burócrata / Death of A Bureaucrat / Bir Bürokratın Ölümü; korku türünün efsane filminin arka planını gözlemleyen Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist / İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan’ı Anlatıyor ve başrolünde Tom Hiddleston'ın bulunduğu yönetmen Joanna Hogg'un İngiliz sinemasındaki yerini sağlamlaştıran aile dramı Archipelago / Takımada filmleri de var.



Gösterimleri 5 Mart akşamı 21.00'de başlayacak ve filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabilecek. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5’er gün boyunca izlenebilecek.



Her hafta sonu yeni eklenen filmler 5 gün sonra 21.01’de gösterimden ve sistemden kalkacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi her seansın bilet kapasitesi sınırlı. Filmlere tek tek bilet alınabileceği gibi gösterime açık filmleri içeren Kombine Film Paketleri de daha avantajlı bir fiyatla satın alınabilir. Tüm filmler Türkçe altyazılı gösterilecek, filmlere yalnızca Türkiye’den erişilecek.



İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterimleri Mart Seçkisi filmleri:

Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç ( 5 Mart Cuma 21.00 - 10 Mart Çarşamba 21)

Takımada / Archipelago / Joanna Hogg / İngiltere (6 Mart Cumartesi 21.00 - 11 Mart Perşembe 21.01)



Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The woman who ran / Hong Sang-soo / Güney Kore (7 Mart Pazar 21.00 - 12 Mart Cuma 21.01)



Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan (12 Mart Cuma 21.00 - 17 Mart Çarşamba 21.01)



Uzaydan Gelen Renk / Color Out of Space / Richard Stanley / ABD, Malezya, Portekiz (13 Mart Cumartesi 21.00 - 18 Mart Perşembe 21.01)



Kestirme Yol / Meek’s Cutoff / Kelly Reichardt / ABD (14 Mart Pazar 21.00 - 19 Mart Cuma 21.01)



Güzel Poz / Good Posture / Dolly Wells / ABD (19 Mart Cuma 21.00 - 24 Mart Çarşamba 21.01)



Kiracı / Sublet / Eytan Fox / İsrail, ABD (20 Mart Cumartesi 21.00 - 25 Mart Perşembe)



İnançlı Atlayış: Friedkin Şeytan’ı Anlatıyor / Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist / Alexandre O. Philippe / ABD ( 21 Mart Pazar 21.00 - 26 Mart Cuma 21.01)



Salinger Yılım / My Salinger Year / Philippe Falardeau / Kanada, İrlanda (26 Mart Cuma 21.00 - 31 Mart Çarşamba 21.01)



Bacaklarının Arasındaki Şeytan / El Diablo entre las Piernas / Devil Between the Legs / Arturo Ripstein / Meksika (27 Mart Cumartesi 21.00 - 1 Nisan Perşembe 21.01)



Bir Bürokratın Ölümü / La muerte de un burócrata / Death of A Bureaucrat / Tomás Gutiérrez Alea / Küba (28 Mart Pazar 21.00 - 2 Nisan Cuma 21.01)

Biletler nasıl alınır?

Çevrimiçi gösterimlerin biletleri 3 Mart Çarşamba günü 10.30’dan itibaren filmonline.iksv.org adresi üzerinden satışa açılacak.



Tek film: 11 TL

12 filmlik kombine paket:100 TL



Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri her zamanki gibi biletlerini gönderilecek kişiselleştirilmiş bağlantı üzerinden talep edebilecekleri indirim kodlarıyla %25; Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri ise %20 oranında indirimle satın alabilecek.





