İstanbul Film Festivali başlıyor

33. İstanbul Film Festivali, bu akşam Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Türkiye sinemasının 100. yılı sebebiyle törene katılacak, sinemaya yıllar boyu emek vermiş birçok değerli ismin yanı sıra Sinema Onur Ödülleri’nin verileceği altı saygın isim de açılış töreninde bulunacaklar. Senarist Umur Bugay, oyuncu Sevda Ferdağ, yapımcı Abdurrahman Keskiner, oyuncu Eşref Kolçak, müzisyen Attila Özdemiroğlu ile yönetmen, senarist ve yapımcı İrfan Tözüm’e İstanbul Film Festivali Onur Ödülleri verilecek.

16 günlük festival, açılış töreninin ardından Stephen Frears’ın Akbank Galaları’nda yer alan filmi Umudun Peşinde’nin gösterimi ile başlayacak.

Festivalde Yarın

Sen neredeysen festival orada

20’nin üzerinde bölümde 200’ü aşkın filme artık her yerden ulaşmak mümkün! Sinemaseverler bu yıl festival programına, festivalin resmi web sitesi film.iksv.org’un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilecek. Vodafone Red’in katkılarıyla geliştirilen İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir. Festivalle ilgili gelişmeler, festivalde yarışacak filmlerin yönetmenleriyle röportajlar, fotoğraflar ve daha birçok güncel bilgi ise, festivalin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına ek olarak istfilmfest.tumblr.com adresindeki festival blogundan takip edilebilecek.

Türkiye’de sinemada neler oluyor?

Türkiye’de sinemanın 100. yaşını “Bu İkiliye Dikkat” bölümüyle kutlayan festival, bu bölüme paralel olarak bir dizi ikili sohbet düzenliyor. Söyleşiler, yönetmen Can Evrenol ve sinema yazarı Engin Ertan’ın katılımıyla “Türk Sinemasında Fantastik ve Korku” başlıklı ilk sohbetle, yarın saat 16.00’da İstanbul Modern’de başlayacak. Türk sinemasında süpermenden yaratıklara fantastik hiç eksik kalmamışken cinlerden şeytana, gulyabaniden vampirlere Türk korku filmleri külliyatı da gayet geniş olmuştur, hem de zaman ve bütçe darlığına, 'absürd' kimi zaman 'trajik' sonuçlarına rağmen. Söyleşi, sinemamızın yüzyıllık tarihinde bu iki damarın izini arayacak.

Emek sinemasının yıkımı

Festivale yıllardır ev sahipliği yapmış Emek Sineması’nın yıkımına geçen yıl başlanmıştı. Bir açıklama yapan Emek Sineması Platformu, inşaatı durdurmaya gideceklerini bildirerek yarın saat 17.30’da Yeşilçam Sokağı’nda buluşacak.

Kansersiz yaşam derneği özel gösterimi

Festivalin Türkiye sinemasının 100. yılına özel hazırladığı “Bu İkiliye Dikkat” bölümünde yer alan Ertem Eğilmez klasiği Mavi Boncuk filmi, İstanbul Film Festivali ve Kansersiz Yaşam Derneği işbirliği ile kanser hastaları ve aileleri için Atlas Sineması Salon 2’de saat 13.30’da gösterilecek.

Korkmaya hazır mısınız?

Festival boyunca cumartesi geceleri saat 24.00’te izleyenleri huzursuz edip uyku kaçıracak filmlerden ilki Karabasan. Polanski’nin ev içi korku filmlerinin izinden giden Jennifer Kent’in ilk uzun metrajlı çalışması Karabasan yarın gece Atlas Sineması saat 24.00’de izlenebilecek bir korku-psikolojik gerilim filmi.

Yıllar geçse de üstünden

Festival, sinema tarihinde yer etmiş, kayıp, yıpranmış ya da yıllanmış klasikleri yenilenmiş kopyalarıyla “Aslı Gibidir” bölümüyle yıllar sonra beyazperdede izleyicilerle buluşturuyor. Oyuncuları arasında Rainer Werner Fassbinder ve Margarethe Von Trotta gibi Yeni Alman Sineması’’nın önemli yönetmenlerinin bulunduğu Volker Schlöndorff imzalı Baal’ın Atlas Sineması saat 11.00 gösterimini sakın kaçırmayın. Bu bölümün bir diğer izlenmesi gereken filmi ise William Friedkin’in kült filmi Dehşetin Bedeli. Filmi, yenilenmiş haliyle Atlas Sineması Salon 3’te 19.00 seansında izleyebilirsiniz.

Unutulmaz klasikler festivalde

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Peter O’Toole anısına gösterilen David Lean klasiği, epik filmlerin en ünlüsü Arabistanlı Lawrence Rexx Sineması’nda saat 21.30’da. Filmin uzunluğundan dolayı kısa bir ara verilecek.

Dünya festivallerinden klasikler

2012’te Berlin’den Gümüş Ayı ile dönen uzun metrajı Tabu ile uluslararası alanda tanınan Portekizli yönetmen Miguel Gomes’in son kısa filmi Kefaret ile birlikte beş kısa filmi Atlas Sineması Salon 2’de saat 19.00’da gösterilecek.

Bu ikiliye dikkat

Belki de yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz, sinemamızın unutulmaz filmlerine bu sefer farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan “Bu İkiliye Dikkat” bölümünden İstanbul’un Fethi - Karanlık Sular ve Tabutta Rövaşata - Araf ikilisi Beyoğlu Sineması’nda; Cazibe Hanım’ın Gündüz Düşleri - Aaahh Belinda! ve Beklenen Şarkı - Mavi Boncuk ikilileri ise İstanbul Modern’de izlenebilir.



Festivalde İlk Hafta

Festivalin ilk haftasında, “Bu İkiliye Dikkat”, “Nerdesin Aşkım”, “MK2 40. Yıl” ve “Savaş ve Hatıralar: Aleksey German Filmleri” gibi bu yıla özel bölümler ve film ekipleriyle söyleşilerin yanı sıra “Savaş Zamanı Belgesel Yapmak”, “Türkiye’de Sinemada Neler Oluyor” ve Köprüde Buluşmalar panelleri ile hareketli bir hafta festival takipçilerini bekliyor.

Film ekipleriyle buluşma: Şiddet Güzeli, Ningen, Medealar, Durgun Hayat, Humus’a Dönüş, İnceldiği Yerden Kopsun, Zar Oyunu, Ida, Kırık Beyaz Laleler, Yüksek Risk, Gökyüzüne Teğet filmlerinin ekiplerinin katılacağı gösterimlerin bilgisini web sitemizden kontrol edebilirsiniz.

“Bu ikiliye dikkat filmleri: Tunç Okan’ın Otobüs filmindeki Batı teknolojisi övgüsünün pek benzerinin görülebileceği Kazım Öz filmi Fotoğraf’ın 6 Nisan Pazar günü 19.00 ve 21.30 İstanbul Modern seanslarındaki arka arkaya gösterimlerini kaçırmayın. “Bu İkiliye Dikkat” bölümünün bir diğer ikilisi Küçük Hanımın Şoförü ile Her Şey Çok Güzel Olacak ise 11 Nisan Cuma günü yine İstanbul Modern’de saat 11.00 ve 13.30’da gösterilecek.

Sinema konuşuyoruz: Festival boyunca İstanbul Modern’de saat 16.00’da gerçekleştirilecek “Türkiye’de Sinemada Neler Oluyor” panellerinden “Politik Sinemamız Ne Durumda” 6 Nisan Pazar, “Sanat Sinemamız Ne Durumda” 8 Nisan Salı, “Video Art ve Türk Sineması” 9 Nisan Çarşamba ve “Nelere Gülüyoruz?” söyleşisi ise 11 Nisan Cuma günü farklı konuşmacılarla yapılacak. Festival kapsamında izleyeceğimiz Humus’a Dönüş’ün yönetmeni Talal Derki de 8 Nisan Salı günü Salon İKSV’de saat 14.00’de “Savaş Zamanı Belgesel Yapmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Köprüde buluşmalar panelleri: Köprüde Buluşmalar panelleri bu yıl da tüm film profesyonellerine ve sinemaseverlere açık olacak. Bu hafta yapılacak paneller ise şöyle: “Kim Korkar Eurimages Başvurusundan?”, “Dağıtım ve Sinema Salonlarının Dijitalleşmesi ve Dağıtım İçin Eurimages Desteği” “Nasıl, Nerede ve Neden Proje Sunuyoruz?”

Manadaki kardeşlerin kültür mirası: Balkanların ilk sinemacıları Yanaki ve Milton Manaki’nin restore edilen filmlerinin tümü, Türk sinemasının 100. yılı vesilesiyle festivalde gösteriliyor. 6 Nisan Pazar günü Atlas Sineması Salon 3’te 21.30’da yapılacak ilk gösterimin ardından Manaki Kardeşlerin kültür mirası üzerine 13 Nisan Pazar günü yapılacak söyleşiyi de kaçırmayın.

Festival partileri: Festival kapsamında, Jonathan Demme'in belgeseli Neil Young’ın Bavulundan Şarkılar'ın 9 Nisan Çarşamba günkü gösterimi sonrasında Hard Rock Cafe sizi unutulmayacak bir geceye davet ediyor. 11 Nisan Cuma günü ise Fil'm Hafızası işbirliğiyle, yönetmeninin de katılacağı Büyük Kötü Kurtlar filminin geceyarısı gösteriminden hemen sonra Topless'ta Fil’m Hafızasıyla Geceyarısı Çılgınlığı’na şimdiden hazır olun!

