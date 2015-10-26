İstanbul Feminist Kolektif: Erkek şiddetine maruz kalan kadınların karşısında 'ikiyüzlü' bir yargı var

İstanbul Feminist Kolektif (İKF), erkek şiddetine maruz kalan kadınların hayatlarını savunma mücadelesi karşısında yargının ‘ikiyüzlülüğü’ ve ‘erkek adaleti’ olduğunu söyledi.

Erkek şiddeti karşısında hayatını savunma mücadelesi veren kadınların hikayelerine ulaşarak, paylaşmaya çalıştığını söyleyen İKF, 'Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor / Eylül 2015' raporunu hazırladı. İKF, “Kadın cinayetlerinde fail erkekler haksız tahrik yalanına sığınarak bir kaç yılla kurtulurken, kocasını bıçaklayan Nurhan için mahkeme 13 yıl 4 ay ceza verdi” dedi.

İKF tarafından hazırlanan raporda, “yıllardır maruz kaldığı erkek şiddetine, işkencelere 'şiddetle' karşılık vermek durumunda kalan, yaşamak için öldürmek zorunda bırakılan kadınlar” konu alınarak, medyada yer alan haberlerin bir derlemesi yer alıyor.

Kadınların erkek şiddetine karşı farklı mücadele biçimleri olduğunu belirten İKF, derlemede yer alan haberlere bakıldığında karşılaştıkları hikâyelerin şunlar olduğunu söyledi: “Kendisini kaçırmak isteyen minibüs şoförünü kamera ile kayıt altına alan, çocuğunu parkta taciz eden erkekleri vurmak zorunda kalan, sokakta uğradığı tacizi çevreye duyurarak destek isteyen, yıllarca kocasından gördüğü şiddetten tek kurtuluşu onu öldürmekte bulan kadınlar”

“Şiddete müdahil olunan haberlere baktığımızda çok sık karşılaştığımız durumlardan birinin, erkeklerin şiddet uygulayan erkekleri linç etmeleri, döverek cezalandırmaları olduğunu görüyoruz” denilen raporda, “Fakat müdahil olmak, “cezasını sen ver!” demek değil; kadınların hayatını dikizlemek de değil. Müdahil olarak hem faile yaptığının kabul edilemez olduğunu göstermek hem de kadınları verdikleri mücadelede güçlendirmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

İKF tarafından hazırlanan derleme haberler şöyle:

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan K., kızını ve parktaki diğer kız çocukları taciz eden iki adamı 9 Eylül'de silahla yaraladı. Uğur Mumcu Parkı'nda 7 yaşındaki kızını oynamaya bırakan K., dönüşte çocuğunu parktan almak için gittiğinde orada bulamadı. Eve gelen çocuk telaşlı haldeydi ve bir hafta boyunca gece uykusundan ağlayarak kalktı, parka gitmek istemediğini söyledi. K., kızına ne olduğunu sorduğunda parktaki iki erkeğin bir başka kıza iğne yaparak götürdüğünü söyledi. K. ayrıca, kızının vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklık ve morluk olduğunu fark etti. Balkona çıkan K., kızına parkta gördüğü erkekleri göstererek onlar olup olmadığını sordu. Bunun üzerine evde bulunan tabanca ve bıçağı alarak parka giden K., parkta bulunan T.K. ve M.A.'ya ateş ederek yaraladı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Twitter'da paylaşılan bilgiye göre, İstanbul'da Avcılar metrobüs hattında 12 Eylül günü bir kadını taciz eden bir erkek, diğer kadınlar tarafından dövülerek metrobüsten atıldı.

- İstanbul’un Üsküdar ilçesinde kardeşleriyle birlikte 20 Eylül'de bindiği dolmuşun şoförü tarafından alıkonulmak istenen A., çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak polise başvurdu. Dolmuş şoförünün sormadan güzergâh dışına çıktığını ve bağırmalarına rağmen kapıyı açmadığını anlatan A.'nın camdan bağırması üzerine aracın etrafında biriken kalabalık artınca şoför kapıyı açmak zorunda kaldı. A., “Kayda girdiğimde olay çığırından çıkmıştı. Çünkü pek çok kadının, maruz kaldığı şeyi ispatlayamadığı için hakkını koruyamadığı onlarca olay takip ettim. Olay hukuki boyuta taşındı. Bunun için çabaladım çünkü bu olay ve emsalleri Özgecan yasasının ivedilikle çıkarılması için çok önemli,” dedi.

- İzmir'de yaşayan N. sürekli şiddetine maruz kaldığı kocası M.U.'ya karşı direndi, kendini korumak için adamı dövdü. Bunun üzerine mahkemeye başvuran M.U., “Karım bana şiddet uyguluyor,” diyerek koruma kararı çıkarttı. N., 21 Eylül'de M.U.'dan boşandı.

- Evliliğinin başından beri sürekli şiddetine maruz kaldığı, kendisini ve çocuğunu ölümle tehdit eden Özkan Kaymaklı'yı hayatını savunmak için öldüren Yasemin'in Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasının 7. duruşması 16 Eylül'de görüldü. İstanbul Feminist Kolektif olarak takip ettiğimiz davada, Yasemin'in gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin belgelenmesi için talep ettiğimiz rapor geçtiğimiz celsede kabul edilmişti. Rapor hâlâ gelmediğinden, duruşma 1 Aralık’a ertelendi.

-Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kocası Fedai Burun'u geçtiğimiz Mart ayında bıçakla yaralayan Nurhan, 17 Eylül'de görülen duruşmada13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nurhan, kahvaltı sırasında çıkan tartışmada, Fedai Burun'u sofradaki bıçakla yaralamıştı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Nurhan, ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken “suçun teşebbüs aşamasında kalması” nedeniyle ceza, 13 yıl 4 aya indirildi.

- Çorum'da yaşayan Yıldız, 10 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğü kocası Kenan Siğiniç'i geçtiğimiz Nisan ayında öldürmüştü. Tutuklu yargılanan Yıldız hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Eylül'de görülen duruşmada ömür boyu hapis istedi. Yıldız mahkemedeki ifadesinde, “10 yıllık evliydik. Kocam sürekli alkol alıyor ve beni dövüyordu. Olay günü gece eve alkollü gelmişti. Yatağa yattı ve sürekli horluyordu. Ben de çok sinirlenmiştim. Dayanamadım. Horlamasını kesmek için başına evde bulunan bir poşeti geçirdim. Hareketsiz kaldığını görünce komşulardan yardım istedim,” dedi. Savunmasının ardından mahkeme heyeti Yıldız'ın, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasına gönderilmesine karar verdi.

-Adapazarı'nda 21 Eylül günü 12 yaşındaki kız çocuğa sözlü ve fiziksel tacizde bulunan 41 yaşındaki İ.T., çevredeki esnaf tarafından darp edildi. Adapazarı'nın Çark Caddesi'nde annesiyle birlikte yürüyen 12 yaşındaki kız çocuğunu sözle ve fiziksel olarak taciz eden İ.T.'ye, çocuğun yanında bulunan annesinin tepki göstermesiyle esnaf da olaya müdahil olarak tacizciyi dövdü. Polisler tarafından çevredekilerin elinden alınan İ.T. adliyeye sevk edildi.

-Trabzon'da 21 Eylül'de Uzun Sokak'ta genç bir kadını takip eden bir adam, kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz etti. Kadının tacizciye tepki göstermesi ve çevreden yardım istemesi üzerine orada bulunan esnaf adamı önce dövdü, ardından polise teslim etti.

-İstanbul Çekmeköy'de 2 yıl önce boşandığı karısı Ayşe ve yanında çalışan Leyla'yı 14 Eylül günü çalıştıkları kuaför salonunda öldüren ve olay yerinden kaçan Behçet Y., 23 Eylül'de aynı bölgede dolaşırken kendisini tanıyan kişiler tarafından yakalandı. Çevredekilerin tepki göstermek amacıyla ciddi şekilde dövdüğü Behçet Y., olay yerine gelen polisler tarafından uzaklaştırılarak adliyeye sevk edildi.