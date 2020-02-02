İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp edilmesine ilişkin açıklama

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişi bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldı. Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seyitömer Mahallesi Hüseyin Kazım Sokak'ta bulunan Şellal Parkı içerisinde Şaban Ç'nin, devriye gezen bekçileri görmesi üzerine kaçmaya başladığı, karşı istikametten gelen diğer bekçileri görmesi üzerine şüphelinin cebindeki uyuşturucu maddeleri yere atarak görevlilere mukavemette bulunduğu öne sürüldü.
Açıklamada, ''Çarşı ve mahalle bekçimiz Ali D'yi yumruk atarak ittirmek ve resmi üniformasını yırtmak suretiyle direnmeye devam eden ve bir pda cihazının da kırılmasına sebep olan şüpheli şahıs, zor kullanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede üzerinde 2 parça 'skunk' diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak, uyuşturucu madde kullanma, 4 kasten yaralama olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu kaydedildi.
TIKLAYIN | Bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaş darp edildi!
Ne olmuştu?
İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişi bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldı.
Bekçiler "Bileğimi kırdınız" diyen vatandaşı park demirlerine kelepçeledi. Söz konusu video 'Yaşar Usta Emek Portalı' adlı Twitter hesabından paylaşıldı.