İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp edilmesine ilişkin açıklama

Açıklamada, ''Çarşı ve mahalle bekçimiz Ali D'yi yumruk atarak ittirmek ve resmi üniformasını yırtmak suretiyle direnmeye devam eden ve bir pda cihazının da kırılmasına sebep olan şüpheli şahıs, zor kullanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede üzerinde 2 parça 'skunk' diye tabir edilen narkotik madde ele geçirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.