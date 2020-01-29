Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti

Çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlara kimlik sorabilme yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, yasa teklifinde bekçilere verilen, araç durdurma, kimlik sorma yetkileri korunurken, üst aramasıyla ilgili tanımlanan "sıvazlayarak" ifadesi madde metninden çıkarıldı.

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin kolluk yetkilerini genişleten yasa teklifi, İçişleri Komisyonu'nda iki gün süren tartışmalı oturumların ardından kabul edildi.

Bekçilere "zor ve silah kullanma" dahil geniş yetkiler verilmesi nedeniyle muhalefetin "yeni bir polis örgütü kurulmak istendiği" eleştirisini yönelttiği teklifle getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle: