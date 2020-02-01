Bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaş darp edildi!

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da bekçilere üstünü aratmayan bir kişi bekçiler tarafından darp edilerek yere yatırıldı.

Bekçiler "Bileğimi kırdınız" diyen vatandaşı park demirlerine kelepçeledi. Söz konusu video 'Yaşar Usta Emek Portalı' adlı Twitter hesabından paylaşıldı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine 'zor ve silah kullanma, üst arama' gibi düzenlemeleri içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Teklife göre, bekçiler zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacaklar ve hakkında arama-tutuklama kararı olan kişileri kolluk güçlerine teslim edecekler.

TIKLAYIN: Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti