İstanbul Emniyet Müdürü: Müzakereciler, eylemcilerle görüşüyor

Berkin Elvan soruşturmasına bakan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'lilerce rehin alınmasıyla ilgili konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, "Şu anda bir sıkıntımız yok, can kaybı yok. Müzakereciler, eylemcilerle görüşüyor" dedi.

Çağlayan Adliyesi'nin önünde konuşan Selami Altınok, şunları söyledi:

Hiç kimsenin canı yanmadan bir an önce sonuçlanabilmesinin gayretini gösteriyoruz. İnşallah umudumuz odur ki bu eylemde kimsenin canı yanmadan, hiçbir arkadaşımızın zarar görmesine imkan vermeden sonuçlanmış olur diye düşünüyoruz. An itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok. Herhangi bir arkadaşımızın sorunu yok.

Müzakereci arkadaşlarımız, bize katkı veren İstanbul barosu başkanımız, diğer arkadaşlarımız eylemcilerle görüşüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Orhan Kapıcı ise şunları söyledi:

Bu süreçte devletin tüm kurumları, bu konuda yardımcı olması gereken insanlar gerekli yardımları yapıyorlar. Tabi eylemin amacı, anladığımız kadarıyla berkin elvan soruşturması nedeniyle gündeme geldiğini öğreniyoruz. Berkin elvan, bizim çocuğumuzdur, kardeşimizdir. Onun ölüm olayı hepimizi üzmüştür.

Biz hukukçular olarak soruşturmayı etkin ve zamanında yapmak zorundayız. Elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bu eylemin faili de devletin bize verdiği yetki, hukuk sınırları içerisinde faili de bulunmaya çalışılacaktır. Başsavcılık ve emniyet olarak her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bu konuda tüm halkımızın emin olmasını canı gönülden istiyoruz.

Biz istiyoruz ki başka bir müessip hadise olmasın. Gerekli girişimler yapılıyor. İnşallah herhangi bir kaza olmadan bu eylem sonuçlanır.

Soru & Cevap

- İçeridekiler avukat mı?

- O konuda net bir durum yok. Biz şu an itibariyle kimdir nedir onda değiliz. Burada bir hadise var, savcımızın can güvenliği.