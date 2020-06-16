İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Mustafa Çalışkan: Beni buraya getiren de aynı irade, sayın Cumhurbaşkanı'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınarak, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Mustafa Çalışkan, "Beni beş yıl önce buraya getiren aynı iradedir, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Şimdi başka arkadaşımı bu önemli göreve getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin'e konuşan Mustafa Çalışkan, devletin hizmetinde olduğunu belirterek, "Devlet benim hizmetime nerede ihtiyaç duyuyorsa, orada görev yaparım." diye konuştu.

T24'ün haberinde yer alan Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasındaki çekişme iddialarını da değerlendiren Mustafa Çalışkan, yorumların üzerine konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayarak, "Bana beş yıl önce verilen görev layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Önemli olan da budur. Bürokrat olarak devlet hizmetinin gerektirdiğini yapmaya devam edeceğim" dedi.

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